Crystal Palace 1-2 Liverpool: Mohamed Salah remonta y la rompe en Europa

EFE

Un tanto del egipcio Mohamed Salah en el minuto 84 -su gol número 29 en la Premier League- dio este sábado la victoria al Liverpool sobre el Crystal Palace en Selhurst Park (1-2) y colocó a su equipo temporalmente en segunda posición de la tabla.



Los 'Reds', que se aseguran prácticamente su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, suman 66 puntos, uno más que el tercero, el Manchester United, y 10 por encima del Chelsea, quinto en la tabla, aunque ambos equipos tienen dos partidos menos.



Sufrió más de lo esperado el equipo de Jürgen Klopp en el sur de Londres ante unos 'Eagles' competitivos, sabedores de lo que se jugaban, y que se pusieron por delante en el marcador al poco de iniciarse el encuentro gracias a un controvertido penalti cometido por Karius sobre Zaha.



