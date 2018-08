Arsenal hunde al West Ham y consigue su primer triunfo en la Premier

EFE

Arsenal y West Ham, dos equipos necesitados, se vieron las caras este sábado en la tercera jornada de la Premier League, en un peleado encuentro que cayó del lado de los del norte de Londres (3-1), que estrenaron su casillero de victorias en liga y sumaron el primer triunfo de la 'era Unai Emery'.



Dos derrotas en las dos primeras jornadas -los 'Gunners cayeron ante Manchester City (0-2) y Chelsea (3-2) y los 'Hammers' se inclinaron a manos de Liverpool (4-0) y Bournemouth (1-2)- habían impacientado a los aficionados de ambos equipos, ávidos de alegrías después de varias temporadas oscuras.





Iniciaron los 'Gunners' la complicada era pos-Wenger ante dos rivales de enjundia como eran los dos últimos campeones de la Premier. Sin embargo, la empresa este sábado era, a priori, bastante más sencilla: un West Ham que también arrancaba un nuevo periodo con Manuel Pellegrini en el banquillo y que hoy presentaba hasta siete caras nuevas en su once inicial.



Obligado a ganar, el Arsenal de Emery salió de inicio con un equipo ofensivo, con Pierre-Emerick Aubameyang como punta de lanza y Aaron Ramsey, Alex Iwobi y Henrikh Mkhitaryan por detrás.



Sorprendió, no obstante, la ausencia de Mesut Özil, el futbolista mejor pagado de la plantilla y el jugador llamado a ser el líder indiscutible de los 'cañoneros'. El rendimiento del '10' ha dejado mucho que desear en las dos primeras fechas, y, pese a que desde el club afirmaron que no estuvo por hoy enfermedad, se rumorea que fue una discusión con Emery en el entrenamiento la razón de su ausencia.



La victoria les costó más de lo esperado a los del norte de Londres, que incluso tuvieron que remar a contracorriente tras el gol inicial de Marko Arnautovic (m.25). Este imberbe Arsenal todavía está en construcción y sus lagunas defensivas son notables: hoy fue Arnautovic el que se aprovechó después de un contragolpe liderado por Felipe Anderson y que el austríaco finalizó con un disparo seco desde el balcón del área que superó a Cech.



Obtuvo inmediatamente recompensa el Arsenal al trabajo hecho, y menos de cinco minutos después del tanto visitante igualó la contienda gracias a Monreal, quien en el segundo palo remachó un buen centro lateral de Héctor Bellerín, un puñal por su banda durante toda la primera mitad.



No se vieron más goles en el entretenido primer tiempo, que terminó con empate 1-1. Los segundos 45 minutos fueron enteramente del Arsenal, que mejoró con las entradas de Alexandre Lacazette y Lucas Torreira por Alex Iwobi y Matteo Guendouzi, respectivamente.



De las tantas ocasiones que tuvieron los 'Gunners' tras el entretiempo, sólo entraron dos. La primera en el minuto 70, en una jugada fortuita, Lacazette cazó un balón en el área, lo colgó y el defensa Diop, en su intento de despeje, lo introdujo sin querer en su propia portería.



Rotó entonces Pellegrini en busca del empate y dio entrada a todo su arsenal ofensivo: Lucas Pérez, Javier 'Chicharito' Hernández y Andriy Yarmolenko saltaron al verde por Michail Antonio, Arnautovic y Robert Snodgrass. Todo o nada de los 'Hammers' en el Emirates Stadium.



El equipo de Emery, no sin sufrimiento, no sólo resistió todos y cada uno de los envites de sus vecinos, sino que en el tiempo de descuento se apuntó un nuevo tanto, obra de Danny Welbeck, que en una contra y con el rival descuidado en defensa, recibió un 'pase de la muerte' de Bellerín, alojó la redonda en el fondo de las mallas de Fabianski con un buen zurdazo y dejó los tres puntos en el norte de la capital.



Se llevó así el Arsenal un triunfo tan merecido como necesitado que calma ligeramente los ánimos de la afición, le permite estrenar el casillero de triunfos en la Premier League y le carga de moral para su duelo de la semana que viene frente al recién ascendido Cardiff City