Alexis, con los días contados en el Manchester United

GOAL

Tras lograr un agónico triunfo ante el Young Boys, por la fase de grupos de la Champions League, Manchester United (7) vuelve al ruedo en la Premier. Y lo hará enfrentando al Southampton, uno de los equipos más débiles de la competencia: se ubica en el casillero 18 merced a solo 8 puntos en 13 partidos jugados.

Y para este duelo, el técnico José Mourinho volvería a excluir a Alexis Sánchez. El delantero chileno, quien jugó 22 minutos el fin de semana pasado ante el Crystal Palace, fue descartado por el portugués por "decisión técnica". Ni siquiera fue a la banca.

Un signo más del complejo presente que atraviesa el seleccionado nacional en Inglaterra. “Alexis no está lesionado. Es bastante curioso porque siempre hablan de los que no juegan”, le afirmó a la prensa tras el pleito en la Liga de Campeones.

Toda esta situación no hizo más que acrecentar las especulaciones respecto a la posible partida del ex Arsenal del conjunto inglés. "La ausencia de Sánchez alimenta la especulación de que podría estar saliendo de Old Trafford en enero próximo", publicó Mirror.

Mientras que The Sun, afirma que Sánchez está “furioso” con Mourinho. Y revela que el atacante ha manifestado esa sensación a nivel interno. “Le ha dicho a sus amigos que quiere irse al PSG”, sostiene la publicación.

En tanto, el Manchester Evening News coincidió en que el formado en Cobreloa se aleja cada vez más de los Diablos Rojos y afirma que el cuadro parisino asoma como su posible nuevo destino.

Cabe recordar que en la actual temporada, el Niño Maravilla ha participado en 12 de los 19 partidos (633 minutos) que han disputado los Diablos Rojos en todas las competencias. Tiene solo un gol.