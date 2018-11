La NFL cancela duelo Chiefs vs. Rams en México

EFE

El partido de temporada de la NFL entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams, programado para el estadio Azteca el próximo lunes, fue suspendido debido al mal estado de la cancha, informó este martes la oficina de la Liga.



"La decisión fue tomada luego de una consulta con la NFLPA (Asociación de jugadores), tras inspección de la cancha esta tarde por parte expertos", dijo la NFL que movió el partido para Los Ángeles.



El pasado sábado, luego varios conciertos en las últimas semanas, el Cruz Azul enfrentó en el Azteca al León en la liga de fútbol de México con el terreno en pésimas condiciones, en algunos lugares con hoyos, y aunque los encargados de mantenimiento trabajaron a marchas forzadas, hoy la NFL vetó el campo.

El partido entre los Chiefs y Rams se moverá a Los Ángeles por las condiciones del campo del Estadio Azteca #NFLMX



Más información aquí:https://t.co/p3ysj7FYnP pic.twitter.com/opTCme1G1M — NFL México (@nflmx) November 13, 2018





Mark Waller, vicepresidente internacional de la NFL, explicó que durante meses hubo un trabajo con los socios mexicanos para la preparación del partido y hasta hace muy poco no había preocupación, pero los numerosos eventos en el Azteca y las lluvias dañaron la cancha.



"El daño ha sido significativo y jugar representa riesgos innecesarios para la seguridad de los jugadores; hemos determinado que mover el partido es una decisión correcta", dijo Waller.



La cancelación dejará pérdidas al Gobierno de la Ciudad de México por unos 15 millones de dólares, según cálculos de expertos, además de que queda cuestionada la seriedad de México que después de organizar con éxito un par de partidos de NFL, ahora falló.



El de la próxima semana iba a ser el segundo encuentro de "Monday Night Football" en el Azteca, luego de que el 21 de noviembre de 2016 los Oakland Raiders vencieran por 27-20 a los Huston Texans.



El año pasado, también en la sede de las finales de los Mundiales de fútbol de 1970 y 1986, los New England Patriots derrotaron por 33-8 a los Oakland Raiders ante unos 77.000 aficionados.



Hace un año la NFL y la Secretaría de Turismo firmaron un contrato para celebrar en México partidos de temporada hasta año hasta el 2021 y está por ver qué sigue después del incumplimiento de los mexicanos por las malas condiciones del estadio que sirvió de sede a las finales de los Mundiales de fútbol de 1970 y 1986.



Los organizadores no han anunciado cómo será el proceso de devolución de las entradas a los aficionados, muchos de ellos residentes fuera de la capital, quienes sufrirán pérdidas económicas por conceptos de vuelos de aviones y hospedaje pagados con anterioridad.