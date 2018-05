Marc Márquez gana en España y es el nuevo líder del Mundial de MotoGP

EFE



La victoria de Márquez fue incuestionable y camino de su segundo triunfo consecutivo de la temporada el piloto de Repsol Honda dejó por el camino y sin puntuar a uno de sus máximos rivales, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), quien se vio involucrado en un accidente junto a su compañero de equipo Jorge Lorenzo y el español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V).



Márquez es líder del mundo con 70 puntos, doce más que Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y veinte respecto a Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), mientras que Andrea Dovizioso cayó hasta la quinta plaza a 24 puntos del español.



Salida impresionante de Jorge Lorenzo, quien pasó desde la cuarta a la primera posición en la apurada de frenada de final de recta, en tanto que Marc Márquez se lo tomó con calma en los metros iniciales de carrera y Dani Pedrosa, que salió infiltrado para aguantar el dolor en su brazo derecho, Johann Zarco y Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) se situaron tras el líder inicial de la prueba.



Márquez se lo tomó con calma en esa primera vuelta, en la que esperó la oportunidad y tras un intento fallido superó a Crutchlow, y una vuelta más tarde hizo lo mismo con Zarco para colocarse tras la estela de Pedrosa.



En ese giro inicial la carrera ya perdió a uno de sus contendientes, el español Aleix Espargaró, quien tuvo que apoyar sobre el muro su Aprilia RS-GP con problemas mecánicos.



Lorenzo aguantó en la primera posición a pesar de un error en una apurada de frenada que intentó aprovechar, sin éxito, Dani Pedrosa, quien después no pudo aguantar el ataque de su compañero del Repsol Honda en la tercera vuelta, en la que le superó curva Alex Crivillé.



Hasta ese momento si algo quedó claro es que los pilotos oficiales de Yamaha estaban pasando por serios problemas, con el italiano Valentino Rossi noveno y el español Maverick Viñales en la duodécima plaza, algo más atrás, en un grupo de más de diez pilotos.



En el polo opuesto, en tanto, los pilotos de Suzuki, el español Alex Rins y el italiano Andrea Iannone, se batían delante con los mejores de la categoría, con Rins quinto en la quinta vuelta tras aprovecharse de una "colada" del francés Zarco y superar limpiamente al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18).



Pero iba a durar poco su alegría pues en la misma curva de Alex Crivillé en que Márquez superó a Pedrosa, Alex Rins se fue por los suelos sin posibilidad de continuar y con el consiguiente disgusto, lo que le deja por segunda vez consecutiva sin puntuar en la presente temporada.



Poco después y en la primera curva del trazado se fue por los suelos el británico Cal Crutchlow cuando era cuarto.



Jorge Lorenzo mantuvo su hegemonía al frente de la carrera con los dos pilotos de Repsol Honda pegados a su estela y evidenciando que la elección de los neumáticos, tal y como anunciaron casi todos tras los entrenamientos iba a ser decisiva, hasta la vuelta ocho, en la que Marc Márquez decidió pasar a la acción.



Lorenzo, con neumático blando delante y duro detrás, comenzó a dar los primeros síntomas de debilidad, lo que aprovechó Márquez para superarlo, en tanto que poco después Pedrosa -ambos pilotos de Repsol Honda montaron neumático duro delantera y detrás-, se vio superado por Dovizioso.



La carrera había dado un giro no radical pero sí importante, con los pilotos de Repsol Honda y de Ducati peleando por las posiciones de privilegio sobre el podio ya muy destacados del resto.



Y, entre esos, entre el "resto" de pilotos, Zarco e Iannone se consolidaron en sus posiciones, quinto y sexto, respectivamente, con Valentino Rossi "sufriendo" en la octava posición entre el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17).



Maverick Viñales pasó su propio calvario en un grupo de cuatro junto a Franco Morbidelli (Honda RC 213 V), Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) y Bradley Smith (KTM RC 16), peleando por una más que discreta décima posición.



Con un ligero cambio de ritmo y por momentos alguna que otra espectacular derrapada de la rueda trasera, Marc Márquez fue distanciándose de sus rivales, Lorenzo, Dovizioso y Pedrosa, a los que no les quedó más remedio que pelearse por la segunda plaza.



Pedrosa demostró estar muy atento pues en la última curva del trazado Dovizioso entró colado y casi colisiona con Lorenzo -precisamente en la curva que se denomina Jorge Lorenzo-, momento que aprovechó el de Repsol Honda para adelantarlo, si bien no le duró mucho esa posición al español.



Pero el momento más controvertido y significativo de la carrera llegó en el decimoctavo giro, cuando Andrea Dovizioso se metió por dentro de la trazada de Jorge Lorenzo en la curva seis, otra vez Dry Sack, para superarlo, y se fue largo, momento en el que el español intentó recuperar la segunda posición por el interior, sin percatarse de que por dentro de su trazada se intentó meter Dani Pedrosa.



La colisión entre Pedrosa y Lorenzo resultó inevitable y en su acción también se llevaron por delante a Dovizioso, si bien no dio la impresión de que ninguno de ellos sufriese daños físicos pero que activó el protocolo de Dirección de carrera para investigar lo acontecido en esas circunstancias en un incidente que debiera ser considerado, claramente, como un lance de carrera.



El resultado, los tres pilotos fuera de carrera y el grupo de Iannone, Petrucci, Rossi y Miller que, de repente, se encontró peleando por el último peldaño del podio.



La victoria de Márquez llegó con una ventaja de más de cinco segundos sobre Zarco, mientras que Iannone sumó su segundo podio consecutivo -tercero-, por delante de Petrucci, Rossi y Miller.



Viñales se tuvo que conformar con la séptima plaza, justo por delante de Álvaro Bautista, con Pol Espargaró (KTM RC 16), undécimo, y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17), decimocuarto.