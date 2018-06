Jorge Martín sumó su tercera victoria de la temporada

EFE



Martín asciende desde la cuarta a la segunda posición en la clasificación provisional del mundial, en la que sigue líder Marco Bezzecchi, con apenas tres puntos de ventaja sobre el madrileño.



Salida como una auténtica exhalación de Jorge Martín, dominador de absolutamente todas las sesiones de entrenamientos, por delante del líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), quien desde la segunda línea -sexto mejor tiempo- consiguió superar a todos sus rivales para intentar que no se escapase el español.



En el giro inicial Jorge Martín consiguió una ventaja de casi seis décimas de segundo sobre Bezzecchi y con Ayumu Sasaki (Honda), segundo en los entrenamientos oficiales, y Fabio di Gianantonio (Honda), intentando no perder el ritmo de los pilotos de cabeza.



Poco a poco Jorge Martín intentó escaparse de todos sus rivales a ritmo de vuelta rápida, pero tanto Bezzecchi como Di Giannantonio le replicaron con sus mismas armas y ellos tres consiguieron en apenas dos vueltas una ventaja de casi dos segundos.



En tanto, en el grupo perseguidor, encabezado por el italiano Enea Bastianini (Honda), en el que también estaba Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), Jaume Masiá (KTM) -que luego perdieron muchas posiciones y el segundo, incluso, acabó por los suelos en el decimoséptimo giro-, y cuatro pilotos más, se produjo la primera baja, con el espectacular accidente, sin consecuencias físicas para su protagonista, del malasio Adam Norrodin (Honda).



Bezzecchi decidió comandar la carrera a partir del tercer giro, en un intento de frenar el fuerte ritmo que sabía podía imprimir Jorge Martín y que le hizo protagonizar la vuelta rápida de carrera con un tiempo de 1:56.628, un registro espectacular y a sólo 13 milésimas de segundo del récord absoluto de la categoría.



Cuatro vueltas después -séptimo giro-, Jorge Martín recuperó el liderato de la prueba aunque lo tuvo que ceder por rebufo a Marco Bezzecchi sobre la línea de meta, como probando sus opciones en el caso de que llegasen así, agrupados, a la última vuelta, en donde la tradición, que no siempre se cumple, dice que quien sale primero en la última curva no gana la carrera.



Bezzecchi se mantuvo firme en el liderato con los dos compañeros de equipo, Jorge Martín y Fabio di Giannantonio, intercambiándose posiciones constantemente tras él y mientras la ventaja respecto al grupo perseguidor creció hasta casi ocho segundos en el noveno giro, a punto de cumplirse el ecuador de la carrera.



Entonces, en el ecuador de la carrera, vuelta diez, Fabio di Giannantonio le ganó la partida a Jorge Martín en la línea de meta, con Bezzecchi sufriendo un poco con el neumático trasero de su KTM y Arón Canet también con serios problemas de rendimiento en su Estrella Galicia 0'0 Honda que le hicieron caer desde la cuarta plaza hasta la decimonovena.



Desde ese momento fue Jorge Martín el que pasó al frente de la prueba y a Marco Bezzecchi se le vio sufrir en determinados puntos del trazado, en tanto que Fabio di Giannantonio no perdía el tiempo e intentaba superar a su compañero de equipo y rival en cualquier oportunidad.



Tras el trío de cabeza, Enea Bastianini logró romper al nutrido grupo perseguidor, del que ase adelantó junto a sus compatriotas Tony Arbolino (Honda) y Andrea Migno (KTM), y el argentino Gabriel Rodrifgo (KTM).



La nota inesperada la protagonizó en el decimotercer giro una liebre que atravesó la pista justo en el momento en que pasaba Jorge Martín, quien tuvo que levantarse un poco de la moto para evitar el contacto con el animal, y antes ya se rompió la cúpula de su moto por el impacto de una pequeña piedra despedida por el neumático trasero de uno de sus rivales.



La carrera estaba completamente rota, con el trío de cabeza muy destacado y un cuarteto perseguidor para el que los de delante eran ya inalcanzables, lo mismo que para el tercer grupo, de más de diez pilotos, lo era el cuarteto que le antecedía.



Las vueltas finales se convirtieron en una guerra de estrategia entre los tres pilotos y la curva de entrada a la larga recta de meta iba a ser decisiva. En ese punto Jorge Martín entró primero y sabedor de que por detrás iban a intentar aprovechar su rebufo, el piloto madrileño hizo una salida de esa curva perfecta y logró la ventaja suficiente como para adjudicarse la victoria por 19 milésimas de segundo y 43 milésimas respecto a su compañero de equipo Di Giannantonio.



Arón Canet pudo remontar posiciones en los últimos giros para conseguir la undécima posición, con Alberts Arenas (KTM), decimocuarto, y Marcos Ramírez (KTM), tras él.



Fuera de los puntos acabó Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), que fue decimoctavo y no acabó la prueba, por caída, Jaume Masiá.