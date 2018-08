EFE



"El problema hoy era en general de todo el circuito y dadas las temperaturas bajas del circuito, no se podía asegurar que en cualquier momento pudiese aparecer nuevamente y por eso hemos decidido cancelar el gran premio", afirmó Lorenzo.



"Los pilotos la verdad es que teníamos casi todos claro, que no queríamos correr, salvo Jack Miller, y la verdad es que nadie nos ha empujado a tomar una decisión diferente", reconoció el piloto de Ducati.



"Con un asfalto normal, con buen drenaje de agua, se hubiese realizado la carrera sin problemas, ya que había lluvia pero no era el diluvio universal, pero hubo el problema del asfalto, que no ha ayudado en nada", recalcó Jorge Lorenzo.