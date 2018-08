Clint Dempsey anuncia su retiro

GOAL

Clint Dempsey, jugador de los Seattle Sounders, anunció su retiro del fútbol profesional este miércoles.

Dempsey deja el juego como una de las leyendas del deporte en los Estados Unidos , y el único estadounidense en anotar en tres Copas del Mundo diferentes (2006, 2010, 2014).

Después de haber ganado su primer título en noviembre de 2004 después de impresionar durante su temporada de novato con el New England Revolution, Dempsey llegó a hacer 141 apariciones en su país, siendo el tercero en la historia y termina su carrera a los 35 años como el máximo goleador en la Selección con 57 goles, título que comparte con Landon Donovan.

"Después de pensarlo mucho, mi familia y yo hemos decidido que este es el momento adecuado para alejarme del juego", dijo Dempsey.

"Me gustaría agradecer a todos los compañeros de equipo, entrenadores y personal de apoyo con los que he trabajado durante toda mi carrera. Estoy agradecido de haber estado en este viaje. Me gustaría agradecer a todos los fanáticos que me han apoyado a lo largo de mi carrera con New England Revolution, Fulham, Tottenham, Seattle Sounders y el equipo nacional masculino de los EE. UU.