EFE

El brasileño del París Saint-Germain Neymar sufre una "elongación de los aductores derechos" mientras que su compañero francés Kylian Mbappé tiene "una contusión en el hombro derecho", indicó el club, que no cifró cuanto tiempo estarán ausentes de los terrenos de juego.

A una semana de recibir al Liverpool en el duelo clave para la supervivencia del PSG en la Liga de Campeones, los dos jugadores, que tuvieron que abandonar los respectivos amistosos que disputaban con sus selecciones, fueron sometidos a pruebas médicas en la capital francesa.



Tras ese diagnóstico, el club solo ha indicado que permanecerán 48 horas en reposo, periodo tras el cual "será juzgada su evolución clínica".

Las alarmas han saltado en París a causa de los problemas de sus dos jugadores más caros.



Neymar se retiró dolorido a los 8 minutos del amistoso que Brasil disputaba contra Camerún en Milton Keynes. El ex barcelonista ya se perdió la pasada temporada el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, en el que se acabó la aventura europea de los franceses.



El jugador de 26 años ya había notado molestias en el calentamiento y, posteriormente, tras efectuar una carrera, se tumbó en el césped y solicitó el cambio.



El médico de la selección, Rodrigo Lesmar, el mismo que le operó el año pasado, consideró tras un primer análisis que no se trataba de una lesión grave.



En el Estadio de Francia de Saint-Denis, Mbappé, de 19 años, cayó del costado derecho en el amistoso contra Uruguay que cerraba la brillante temporada de Francia.



Según los primeros análisis, se le salió el hombro, lo que obligó a una rápida intervención de los médicos de la selección, que volvieron a colocárselo.



El seleccionador, Didier Deschamps, aseguró que no había inquietud sobre su estado, pero confirmó que el jugador sufría bastante dolor.



El PSG recibe al Toulouse el próximo sábado, antes de afrontar el miércoles el decisivo duelo contra el Liverpool.



Los franceses son ahora terceros del grupo C a un punto de los "reds" y del Nápoles, que recibe al Estrella Roja de Belgrado.



El PSG cerrará la fase de clasificación en la capital serbia, pero una derrota ante el Liverpool puede significar su eliminación automática de la Liga de Campeones.