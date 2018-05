Verratti quiere quedarse en el PSG hasta ganar la Champions

EFE

Marco Verratti, medio italiano del París Saint-Germain (PSG), desveló que quiere quedarse en el club hasta ganar la Liga de Campeones y consideró que la selección de Brasil es la favorita para ganar el Mundial de Rusia.



En una entrevista publicada este sábado en "Le Parisien", el internacional italiano, de 25 años, desveló que habló con la dirección del PSG después de la eliminación en octavos ante el Real Madrid para aclarar su futuro y no ser objeto de rumores como durante el verano pasado, cuando se le situó cerca del Barcelona.





"He hablado con el club para pasar un verano tranquilo, porque quiero seguir en este equipo", valoró Verratti, quien recordó que muchas cosas publicadas hace un año sobre su posible salida del PSG "no eran para nada verdad".



"Lo más importante para los próximos años es que todos creamos en el proyecto. Que formemos realmente un buen equipo y sigamos el mismo camino, con el mismo objetivo", razonó el jugador, con contrato con el PSG hasta el 2022.



El pequeño medio italiano reconoció que fue "una decepción" la eliminación en Champions, sobre todo después de haber fichado el pasado verano al brasileño Neymar (222 millones pagados al Barcelona) y del francés Kylian Mbappé (180 al Mónaco).



También asumió que le resulta "muy duro" no estar con Italia en el mundial -'La Azzurra' fue eliminada en la eliminatoria de acceso- y pronosticó que Brasil es la selección mejor colocada para ganar el mundial, que comienza a mediados de junio.



"Tiene grandes jugadores y una buena táctica. Es diferente, antes tenían un gran ataque, pero les costaba defender. Ahora tienen un buen equipo", apreció