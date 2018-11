Tuchel confía en tener a Neymar y Mbappé ante el Liverpool

EFE

El entrenador alemán del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, declaró este viernes creer que tanto Kylian Mbappé como Neymar estarán en el decisivo duelo de Liga de Campeones del próximo miércoles contra el Liverpool, aunque les preservará mañana en el duelo de liga contra el Toulouse.



"Pienso que pueden jugar, hoy lo pienso, es mi opinión, he hablado con el médico y los jugadores, creo que sí pueden jugar", expresó Tuchel en la rueda de prensa previa al partido ante el Toulouse.





Añadió que ambos futbolistas harán sábado y domingo un programa específico dentro de las instalaciones del club para poder "estar con el equipo el lunes".



El técnico, que no contará con sus dos máximas estrellas para el partido doméstico de mañana, reivindicó a su plantilla, al afirmar que no es la primera vez que juegan sin los dos jugadores más caros de la entidad, y que supieron encontrar soluciones en su momento.



"Es nuestra obligación. No voy a decir lo que haremos mañana, pero tenemos a muchos jugadores de máximo nivel, y tienen que demostrar mañana que están listos", constató.



Los franceses son ahora terceros del grupo C a un punto de los "reds" y del Nápoles, que recibe al Estrella Roja de Belgrado.



El PSG cerrará la fase de clasificación en la capital serbia, pero una derrota ante el Liverpool puede significar su eliminación automática de la Liga de Campeones.