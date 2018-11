Mbappé: "Una vergüenza si un francés no gana el Balón de Oro"

GOAL

Kylian Mbappe cree que sería "una vergüenza" si el ganador del Balón de Oro no es francés y es que el jugador del PSG considera que él mismo ha hecho méritos para ganar el galardón este año.

"No sé si lo voy a ganar. He puesto todos los ingredientes para ganarlo. Siento que hice todo lo que pude hasta el último día de la votación para ganar. Así que no me arrepiento de nada, todo lo que suceda será positivo. Pero no puedo votar por la gente. El Balón de Oro se entrega a los más destacados en el año y creo que la Copa del Mundo será importante. También se da por todo el año y he tenido un gran comienzo de temporada, así que ya veremos", comentó a AFP.