La celebración 2.0 de los jugadores del PSG

Trabalhe em silêncio e que suas conquistas façam barulhos... assim é a vida de um profissional seja na área que for. Gratidão a Deus pela oportunidade de poder fazer o que amo e de defender o meu trabalho com o respeito que todos os trabalhos merecem.... tudo parece um sonho até que vem os aprendizados, até que vem os tropeço e as barreras para mostrar-nos que somos humanos, que somos falhos, porém, a nossa constância e o nosso equilíbrio, nos manterá fortes para ser constantes em nossas batalhas diárias... aconteça o que aconteça, levante, sacode a poeira e tente outra vez! #GoodCrazyMood #champion #37 #quersercampeaoligaproGoodCrazy

