Emery desmiente contactos con otros clubes

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), el español Unai Emery, desmintió contactos con otros clubes y aseguró estar centrado en el final de temporada con su actual equipo.

En relación a diferentes informaciones que han salido en los últimos días, quisiera dejar bien claro que sigo centrado en el Paris Saint-Germain y en los objetivos que nos quedan, y que ni yo ni nadie en mi nombre se ha reunido con ningún otro club. — Unai Emery (@UnaiEmery_) April 19, 2018

Varios medios habían adelantado que el técnico vasco estaba en negociaciones con la Real Sociedad para la próxima temporada.

El propio Emery afirmó el pasado domingo, después de que su equipo venciera al Mónaco y se proclamara matemáticamente campeón de Francia, que la Real es un equipo que "siempre le ha gustado" y que "falta por saber si algún día querrán" ficharle.



En Francia se da por hecho que el técnico español no cumplirá el tercer año de contrato opcional que tenía con el PSG, al considerar los propietarios cataríes de la entidad que no había cumplido sus objetivos en la Liga de Campeones.



Eliminado en octavos de final por el Real Madrid, a Emery no le sirve el buen comportamiento del equipo en las competiciones nacionales.



Con él en el banquillo, el club ha ganado esta temporada la liga y la Copa de la Liga y anoche se clasificó para la final de la Copa de Francia que le medirá el próximo 8 de mayo a Les Herbiers, de tercera división.