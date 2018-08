El PSG de Neymar y Mbappé comienza la Ligue 1 sin rival aparente

EFE

El campeonato francés da su puntapié de salida mañana en una edición en la que el París Saint-Germain (PSG) del brasileño Neymar y del campeón mundial Kylian Mbappé parte como claro favorito para reeditar un título que ha conquistado en cinco ocasiones los últimos seis años.



Será un Marsella-Toulouse el que abra este viernes la 81º edición de la Liga francesa, que intenta acercarse a la notoriedad de Inglaterra, España, Italia y Alemania y que, para ello, cuenta con el impulso de alinear a ocho internacionales franceses campeones del mundo en Rusia.





Tres parisinos (Mbappé, el defensor Presnel Kimpembe y el meta Alphonse Areola); tres del Marsella (al portero Steve Mandanda, el central Adil Rami y el delantero Florian Thauvin); uno del Mónaco (el lateral Djibril Sidibé); y otro del Lyon (el medio ofensivo Nabil Fekir) abrillantarán el campeonato local.



Sin embargo, se espera poco suspense en su desarrollo. Difícilmente toserá alguien al club de propiedad catarí, que defenderá la Liga vencida el pasado curso con un nuevo entrenador -el alemán Tomas Tuchel suplió al español Unai Emery-, pero con la misma obsesión: vencer de una vez por todas una Liga de Campeones.



Para ello, el PSG no se reforzará con compras estratosféricas como las del pasado año (Neymar por 222 millones de euros y Mbappé por 180), las que provocaron la apertura de la investigación de la UEFA, todavía en marcha, acerca del juego limpio financiero que podría desembocar en una pesada sanción.



Los parisinos ficharon gratis al legendario portero italiano Gianluigi Buffon, ex del Juventus y de 40 años, con la meta de que inculque la experiencia necesaria al equipo sobre todo en la Liga de Campeones, en la que no pasaron de los octavos los dos últimos años con derrotas ante el Barcelona (2017) y Real Madrid (2018).



Un ejemplo del esperado dominio parisino fue la Supercopa francesa. Endosaron un 4-0 al Mónaco, el único club capaz de romper el dominio doméstico del PSG en los últimos seis cursos al conquistar la Liga en 2017.



Y lo lograron sin sus tres estandartes como titulares: Neymar, Mbappé y el uruguayo Edinson Cavani, todos ellos participantes en el Mundial de Rusia.



El PSG abrirá su participación liguera el domingo ante el Caen con los ojos puesto en el futbolista más caro del mundo, Neymar, quien vivió una turbulenta primera temporada en Francia por sus roces con la afición y con Cavani.



También hay mucha curiosidad por saber si la relación de "hermano mayor a hermano menor" que entablaron el curso pasado el brasileño y Mbappé se mantendrá o si el joven prodigio francés, uno de los mejores del mundial, demandará más galones.



Obligado a vencer la Liga por octava vez y acercarse a la marca del Saint-Étienne (diez), el PSG tendrá como principales rivales al Mónaco (ocho veces ganador), Lyon (siete) y Marsella (nueve), por este orden, aunque los tres con remotas posibilidades.



El Marsella, el único club francés en levantar la Copa de Europa y que cuenta con el español Andoni Zubizarreta como director deportivo, se contentará por aspirar a un lugar en el podium que le dé acceso a la Liga de Campeones y que rozó en la última temporada.



También peleará por estar entre los tres primeros el Mónaco del colombiano Radamel Falcao, que ha quedado mermado con la marcha de Fabinho, al Liverpool, del portugués Joao Moutinho, al Wolverhampton, y de Thomas Lemar, al Atlético de Madrid.



Junto a los monegascos, que terminaron la Liga como subcampeones, estará en la lucha los actuales terceros, el Lyon del campeón mundial Fekir y del delantero hispano-venezolano Mariano Díaz.



En la pugna por la Liga Europa, figurarán, a priori, el Niza del técnico francés Patrick Vieira, el Burdeos del entrenador uruguayo Gustavo Poyet, el Rennes y el Saint-Étienne.