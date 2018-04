Zidane explicó la importancia de los cambios

EFE



"Jugamos serios, muy bien, respetando al rival y conseguimos un buen resultado", dijo Zidane en rueda de prensa tras firmar su victoria cien como entrenador del Real Madrid en 140 encuentros dirigidos



Zidane, se refirió al gales Gareth Bale, al que dejó en Madrid fuera de la convocatoria. "Es como los demás, descansaron tres o cuatro", y alabó al malagueño Isco, autor del primer gol, asistente en el segundo y que fue ovacionado por toda La Rosaleda.



"Contento con su partido, con su gol, es importante. Está en su casa y ha hecho un gran partido. Me alegro por él y por el equipo. Se merece el recibimiento que ha tenido porque ha sido un jugador importante para el Málaga y hoy lo es para el Madrid".



Otro nombre propio del que habló el técnico madridista fue del francés Karim Benzema, que un partido más lo terminó sin marcar tras desperdiciar varias ocasiones de gol.



"No va a tirar la toalla, le gustaría marcar y ha tenido ocasiones para hacerlo, pero ha jugado muy bien. Solo le ha faltado el gol. Es complicado a nivel de goles para él este año, pero falta todavía para acabar", manifestó.



Zidane terminó valorando las rotaciones por las que apuesta y la planificación que tiene en mente para llegar en las mejores condiciones posibles a la semifinal de la Liga de Campeones ante el Bayern.



"No es fácil, intento hacerlo lo mejor posible, que haya rotaciones y que descansen mis jugadores. No pueden hacerlo todos. Nos falta un partido antes de la semifinal y veremos como hacemos. Estamos en un momento bueno, llegamos sanos, sin problemas y es importante tener a todos bien", sentencio.