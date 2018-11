EFE

El Villarreal rescató un punto en el tiempo añadido ante el Levante (1-1) en La Cerámica y evitó una derrota en un partido que dominó y en el que tuvo la mala suerte de marcarse un gol en propia meta.



A pesar de que el Villarreal, que sigue sin ganar en casa esta temporada, llevó el mando del partido y acumuló más ocasiones de gol, la falta de puntería que ha acompañado al equipo esta temporada y un tanto en propia puerta permitieron que un Levante serio y férreo en defensa rozara una victoria que se le escapó en el último suspiro.

FINAL #VillarrealLevante 1-1



¡El @VillarrealCF rescata un punto en el descuento gracias al gol de Pedraza! pic.twitter.com/WRRjrJfaqW — LaLiga (@LaLiga) November 4, 2018

Fue el Villarreal el que se hizo con el peso del juego en los primeros compases del primer tiempo con un Levante bien situado en defensa y a la espera de encontrar una opción para sorprender a su rival.



El Villarreal tocaba el balón con celeridad, pero tenía los mismos problemas que le han acompañado en anteriores jornadas para terminar las jugadas ante un Levante que no parecía incómodo en defensa porque su rival no llegaba con claridad.



Intentó avanzar metros el Levante, pero le costó mucho pasar la zona de tres cuartos.



Trigueros y Ekambi tuvieron buenas opciones para el Villarreal, si bien la mejor ocasión de abrir el marcador fue para el Levante en un remate de cabeza de Róber Pier que atajó bien Asenjo.



Las imprecisiones se apoderaron del juego de ambos equipos conforme se acercó el descanso de un choque en el que el Levante trató de avanzar metros sin éxito y el Villarreal ejerció un dominio improductivo.



El Villarreal salió aún con más fuerza en la segunda parte en busca del gol y de la primera victoria de la temporada en La Cerámica. Le dio más intensidad al juego y merodeó con más peligro la portería de Oier.



En esta ofensiva tuvo un destacado protagonismo el joven nigeriano de 19 años Chukwueze, que fue el que llevó más peligro ante la meta levantinista, si bien fue Gerard Moreno el que desaprovechó una inmejorable opción de gol



Tras una pérdida de balón del levantinista Postigo en el centro del campo, Ekambi protagonizó una larga carrera y asistió a Gerard Moreno, que, totalmente solo, no pudo controlar el balón y desaprovechó la mejor oportunidad del partido.



También Fornals puso a prueba al portero visitante en dos ocasiones, pero en la línea negativa en la que se encuentra el Villarreal una brillante acción en el centro del campo de Campaña, que asistió a Morales, terminó con un centro de éste al área que el defensa local Funes Mori envió al fondo de la portería en el minuto 77.



En la recta final del partido el Villarreal siguió con su ofensiva y encontró su objetivo en el tiempo añadido por medio de Pedraza, que, tras correr un banda, optó por un duro disparo en lugar de centrar y batió la meta levantinista.



El gol impidió la quinta victoria consecutiva del levante en LaLiga, pero deja en el aire el futuro de Javier Calleja en un Villarreal que todavía no ha ganado en La Cerámica en el presente curso.