El Betis se presentaba en La Cerámica tras su exhibición en la pasada jornada en el Nou Camp ante el Barcelona pero en esta ocasión a los de Quique Setien les faltó más mordiente en los metros finales ante un rival muy necesitado, que con este triunfo evita caer en la zona de descenso.



La buena circulación de balón de los béticos no se tradujo en claras ocasiones de gol en la primera mitad, aunque a los 12 minutos pidió penalti por un manotazo de Funes Mori a Loren en el área.



El Villarreal también exhibió un buen trato de balón aunque sus mejores ocasiones llegaron gracias a las recuperaciones propiciadas por su adelantada presión.



Un disparo de Pablo Fornals y un mano a mano del joven nigeriano Chukwueze con Pau López pudieron suponer el primer gol del partido de no ser por la buena actuación del meta internacional.



En la reanudación, el Villarreal salió del vestuario decidido a por la victoria. De nuevo Pau López tuvo que exhibirse tras un remate de cabeza de Víctor Ruiz, pero en el córner que provocó llegó el 1-0, ya que en esta ocasión no pudo despejar el gran cabezazo de Gerard López, que rompía así su sequía goleadora.



Apenas habían pasado dos minutos, cuando una nueva recuperación en ataque del Villarreal permitió a los castellonenses ampliar su renta, en una jugada en la que el veterano Cazorla dejó de tacón al canterano Chukwueze que de zurdazo raso subió el 2-0 al marcador.



El Betis se sumó a la fiesta en el fulgurante inicio de la segunda parte y Loren pudo recortar distancias después de que su disparo se envenenase tras golpear en Funes Mori. El árbitro consultó con el VAR unas posibles manos del central argentino pero finalmente no decretó penalti.



Los cambios sosegaron el partido. El Betis se hizo con el balón y al Villarreal no le importó, confiado en explotar la verticalidad de Chukwueze y la clase de Gerard para marcar un tercer tanto que sentenciara definitivamente el encuentro.



El Betis pudo meterse en el partido a un cuarto de hora del final tras un saque de esquina que cabeceó el central Mandi pero desbarató Asenjo en su primera intervención de mérito del partido.



Calleja pedía cabeza a sus jugadores y éstos le respondieron con firmeza defensiva ante el asedio bético de los minutos finales. Sin embargo, en el minuto 90, no pudieron evitar el golazo de Lo Celso, que controló el balón en el área y la colocó en la escuadra para anotar el 2-1 definitivo.