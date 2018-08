EFE

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, vivió de manera especial la penúltima jornada de la gira del Barcelona por Estados Unidos tras conocer el fichaje del centrocampista chileno Arturo Vidal, de quien espera que les ayude a ser mejores como equipo.



Valverde está convencido que Vidal aportará de inmediato energía, calidad y experiencia en el centro del campo después de como lo ha hecho en equipos importantes, con quienes no ha pasado desapercibido por su estilo de juego agresivo y sin concesiones, típico de los profesionales que se consideran "guerreros".



"El año pasado logramos a Paulinho, un estilo muy diferente, y nos ayudó; y ahora estamos convencidos que Vidal también hará lo propio", analizó Valverde desde San José (California), donde el Barcelona completó su preparación para el partido de esta noche (madrugada en España) ante el Milan; el tercero y último de su participación en la novena edición del torneo amistoso la International Champions Cup.





También será el último de su gira por Estados Unidos, a la que este año han completado sin las grandes estrellas que participaron en el Mundial de Rusia.



Valverde reiteró que su responsabilidad no es la de fichar jugadores, ni mucho menos hacer peticiones, si no que participa con los responsables de hacerlos para que hayan podido conseguir a un jugador como Vidal que está convencido que a corto, medio y largo plazo les va a ayudar, y en ese sentido se mostró encantado con la llegada del jugador internacional chileno.



El entrenador del Barcelona reiteró que no sabía si todavía podían llegar nuevos jugadores al equipo, ni tampoco sentenció si el hispano brasileño Rafinha Alcántara iba a seguir con el equipo, aunque insistió que estaba haciendo una "buena" pretemporada, pero no había nada decidido sobre su futuro.



Valverde recordó que era el "entrenador" y que no tenía la capacidad de abrir o cerrar puertas a jugadores, pero si la de estar preparado para trabajar con los que formen parte de la plantilla, por lo que tampoco tenía sentido hablar de rumores sobre otros profesionales como el francés Paul Pogba.





Si tiene muy claro, que al margen de los posibles jugadores que se vayan a incorporar, ninguno va a cambiar el estilo del equipo sino todo lo contrario deben llegar para enriquecerlo.



Mucho menos tenía la intención de hacer valoraciones y comentarios sobre jugadores que no pertenecen al Barcelona, aunque los rumores periodísticos lo hagan.



Pero dejó muy claro que el Barcelona era un equipo en el que había sitio para todos, y que una vez que se adaptasen podían siempre enriquecer con su aportación, como espera sea la presencia de Vidal.



Valverde destacó que a corto plazo el Barcelona tiene ya el reto del duelo con el Sevilla en la Supercopa, y la preparación de la pretemporada estaba orientada a afrontar con las mejores garantías ese compromiso.



También alabó la buena disposición que han tenido las jóvenes promesas del filial y que algunos de ellos estarían preparados para ayudar al primer equipo siempre que los necesitasen, mientras seguían con su preparación y crecimiento futbolístico en el filial B.



Del duelo contra el Milan, que ha perdido los dos primeros partidos disputados en lo que va de torneo, Valverde adelantó que se van a enfrentar a un equipo muy fuerte, ordenado en defensa y difícil de batir, pero que a la vez les ayudaría muchísimo de cara a esforzarse al máximo y alcanzar la mejor de la preparación con vista a la competición de liga, en la que van a defender el título de campeones