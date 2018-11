EFE



Los espanyolistas, que llevaban seis partidos ligueros sin perder, se mostraron como un equipo valiente, incisivo y ordenado, lo que les permitió adelantarse cerca del descanso con un tanto de Borja Iglesias, el séptimo en Liga, pero los hispalenses apretaron en la segunda mitad y le dieron la vuelta al marcador por medio de Mercado y, a un minuto de los 90 reglamentarios, de Ben Yedder.



Se medían dos equipos potentes y en buena forma en un duelo de enjundia, con la segunda plaza de la Liga en juego, y en el que el Sevilla salió con cinco cambios respecto al once que ganó de milagro en Europa al Akhisar turco (2-3), el más novedoso la presencia del portugués André Silva tras tres partidos fuera por lesión.



En el Espanyol, su técnico, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', buscó más solidez con el lateral venezolano Roberto Rosales y a Óscar Melendo de enlace con los puntas Sergio García y Borja Iglesias, por el sevillano Javi López y el brasileño Leo Baptista, y, de salida, su conjunto se mostró atrevido y dinámico, con una presión alta.



Ambos equipos comenzaron con intensidad y brío, con los pericos mejor situados y obstaculizando arriba las salidas del Sevilla, que, aún así, buscó con verticalidad la meta visitante y tuvo la primera opción a los 10 minutos en la cabeza del holandés Quincy Promes, pero, con el bote, su remate dio en la parte superior del larguero.



En una primera parte muy competida y con llegadas en ambas áreas, el juego estuvo marcado por las rápidas transiciones en ataque y el ritmo, con el Espanyol cómodo en su presión a la zaga local y que avisó de sus intenciones con una falta que Granero lanzó alta.



Ninguno de los contendientes se arredró y, justo mediado el primer tiempo, el Sevilla, más clarividente con el paso de los minutos, pudo abrir el marcador con un cabezazo de André Silva a centro de Sergio Escudero, aunque el exsevillista Diego López lo evitó con un paradón y envió a córner un remate con mucho peligro.



El luso dispuso de otra ocasión a la media hora de juego, pero, casi sin ángulo, cabeceó fuera, casi sin ángulo, un centro tras una gran jugada del argentino Franco Vázquez. En los blanquiazules replicó Sergio García con dos intentos, pero primero no enganchó el balón y luego tiró fuera.



El Sevilla, con el Mudo Vázquez al timón al estar más perdido su compatriota Éver Banega, ganó profundidad y tuvo otra buena opción en un tiro flojo de Pablo Sarabia que solventó sin problemas Diego López, pero fue el Espanyol, que jugó muy suelto, el que se adelantó a siete minutos del descanso con el séptimo gol de Borja Iglesias.



El compostelano marcó el 0-1 al adelantarse a un defensa local y rematar a la red cerca del meta un centro hacia atrás de Sergi Darder. Los hispalenses reaccionaron, pero, entre su falta de tino y las buenas intervenciones del meta espanyolista, no hallaron el premio buscado en un tiro de Jesús Navas y dos acciones de Silva.



En la reanudación, el técnico local, Pablo Machín, quitó a Promes y buscó más pegada con el galo Wissam Ben Yedder, que volvía tras su lesión, igual que hizo luego su compatriota Gonalons al sustituir a Vázquez, pero el Espanyol mantuvo su renta con orden y gran solidez, se replegó cuando tocó hacerlo, pero también salió al ataque.



El equipo de Rubi, con mucha presencia en el medio gracias a Darder, Roca, Granero y Melendo, siguió intentando crear peligro, si bien rebasado el ecuador de esta mitad el Sevilla apretó y, tras avisar Silva con un cabezazo alto, empató a los 70 minutos al rematar el argentino Mercado un córner bien sacado por Banega.



A partir de ahí, el partido se desordenó. Los andaluces buscaron la remontada, como en un par de ocasiones que André Silva no aprovechó, sobre todo una en la que, solo, falló ante el meta; y los catalanes salieron rápidos a la contra, sin llegar a culminar sus intentos, como en un fuerte chut de Sergio García en el 85.



Con todo, y tras un disparo tres minutos después de Ben Yedder al larguero, el Sevilla recogió los frutos a su mayor acierto al marcar el francotunecino el 2-1 a los 89 minutos, a pase de Banega, dejar los tres puntos en el Sánchez Pizjuán y situar segundo a su equipo.