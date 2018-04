Sergio Busquets cree que lo conseguido por el Barcelona es una "barbaridad"

EFE



"Este título sabe a gloria, como todas, sabiendo que cada vez cuesta más. Los rivales son más fuertes y tenemos más años. Pero ganar siete ligas de diez años es una barbaridad y sobre todo de esta forma a falta de cuatro jornadas, casi perfecta, sin perder de momento y ojalá podamos seguir", destacó en Movistar Plus el jugador azulgrana.



"La exigencia nuestra fue lo más importante. Empezamos muy bien la competición. Antes del partido ante el Atlético fue un momento clave, Nos jugábamos mucho y ganamos y luego el equipo no paró hasta ser campeón", recordó Busquets, que califica la temporada con notable alto a pesar de la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones.



"La temporada es de un notable alto, Casi excelente, con una espina clavada en la Champions. Pero eso no empaña este éxito y al margen de esto ha sido espectacular", dijo el centrocampista.



Busquets elogió la figura de Iniesta. "El adiós de Andrés es un momento muy triste por un lado porque es un gran capitán y una gran persona y jugador. Pero él ha querido irse de la mejor manera y lo tenemos que apoyar y respetar. Ha marcado una época aquí y en la selección. Yo, personalmente, he estado diez años con él. Es una leyenda y ahora hay que disfrutar los partidos que quedan con él", concluyó.