El Real Madrid se presentó ante su público con las sombras de la falta de ilusión y de dudas sobre el Santiago Bernabéu. Un mercado de fichajes decepcionante frente a las bajas de Cristiano Ronaldo -como el principal goleador y ya leyenda del club- y la de Zinedine Zidane al cargo del barco después de lograr las tres últimas Champions League de manera consecutiva. Con esta situación, Julen Lopetegui se hizo cargo del equipo y gustó su juego durante la pretemporada, pero la derrota frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa ha puesto la mira en las necesidades del conjunto merengue. El examen ante el Getafe se tornaba como fundamental para comprobar cómo comenzaría el equipo en La Liga, una competición que casi se antoja necesaria ante la continua superioridad nacional del FC Barcelona. Lo aprobó con nota y sumó los primeros tres puntos gracias a los tantos de Dani Carvajal y Gareth Bale.

El encuentro comenzaba con el particular guion que lo acompañaría durante el transcurso del tiempo reglamentario: el Real Madrid controlando la posesión sin ceder espacios y con un juego precioso. Sin embargo, a pesar del resultado final, se seguía notando por momentos la ausencia de un ariete con más hambre. Si bien Karim Benzema y Gareth Bale han cuajado un gran encuentro, la posible lesión de cualquiera de ellos pone en un serio problema la faceta ofensiva del cuadro blanco. Fue el galés el encargado de avisar al Getafe, primero con un remate en fuera de juego a la misma escuadra nada más comenzar y, pasado el primer cuarto de hora, con un remate con la testa al larguero de la portería. El primer tanto de la noche madrileña llegó en el minuto 20 después de que Gareth Bale colgara desde la izquierda un balón que despejó de mala manera el guardameta azulón, permitiendo a Dani Carvajal marcar el primer tanto merengue de la temporada con la cabeza superando por encima al cancerbero. El resto del primer tiempo pasó sin pena ni gloria con el conjunto getafense cometiendo multitud de faltas.

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Julen Lopetegui salió con las mismas ganas e ideas de juego. No tardó en anotar el segundo gol, tan solo habiendo pasado seis minutos desde la reanudación. Djené cometió el error de querer aguantar en la frontal del área el balón ante un Marco Asensio vertiginoso, quien le terminó robando el balón y poniendo un pase raso al segundo palo donde Gareth Bale remató de primeras al fondo de la red. Escasos minutos después, el balear se sacó de la manga un potente disparo con su pierna menos buena, la derecha, que retumbó los cimientos de la portería del Getafe tras golpear en el palo derecho. El conjunto de José Bordalás continuaba viéndose tremendamente superado por su rival, hecho marcado por su primer remate en el minuto 70 y que acabó en uno de los anfiteatros del estadio. El VAR tuvo oportunidad de aparecer en el Santiago Bernabéu tras un empujón claro de Bruno González sobre Marco Asensio en el interior del área, pero el colegiado Javier Estrada Fernández no señaló nada.

Así las cosas, el marcador del Coliseo Blanco no volvió a moverse. Las tarjetas fueron siguiendo las protagonistas en el Getafe, que aparecieron mucho más -hasta siete amonestados- que el juego que querría José Bordalás. El Real Madrid comienza con buen pie esta nueva temporada liguera, aunque con sensación de que debería buscar alguna solución ofensiva teniendo en cuenta que parece que Borja Mayoral no cuenta mucho para Julen Lopetegui y la nula participación de Vinicius en los dos primeros partidos oficiales de la temporada. Courtois también tendrá que esperar para su debut en la portería, sobre todo después de que Keylor no tuviera ni que aparecer más que en un remate fácil en el descuento del segundo tiempo. Tres puntos para intentar olvidar el fracaso de la Supercopa y contentar a una masa que no está del todo satisfecha con la administración del mercado estival. Aún hay tiempo para limpiar esa ligera mancha.