La mala situación deportiva del Rayo, en descenso, y el Villarreal, empatado a puntos con los equipos de la zona peligrosa, provocó que este partido tomará un carácter de auténtica final para los dos equipos y también para sus entrenadores, Míchel y Javi Calleja.



Consciente de la importancia del partido para su equipo, el estadio de Vallecas lució una de las mejores entradas de la temporada para apoyar a los suyos, que salieron mucho más enérgicos que su rival y a los cinco minutos avisaron con un remate de cabeza de Raúl de Tomás que se marchó alto.



El mismo protagonista, pero mediada la primera mitad, también puso a prueba a Sergio Asenjo con otro cabezazo flojo fácil de parar para el guardameta visitante.



Para entonces el Villarreal ya había avisado un par de veces por la banda izquierda con el camerunés Toko Ekambi, que realizó un par de acciones individuales que terminaron con sendos disparos sobre la portería del macedonio Dimitrievski, gran novedad en el once del Rayo en sustitución de Alberto García, en el banquillo por decisión técnica.



A los 32 minutos, el Villarreal abrió el marcador con una jugada por la banda derecha protagonizada por el joven nigeriano Samuel Chukweze, que aprovechó un resbalón de Alex Moreno para entrar hasta el área, recortar a un defensor y batir con un zurdazo a Dimitrievski.



El gol dejó tocado al Rayo por unos momentos en los que dio sensación de tener las ideas congeladas hasta que justo antes del descanso, en una jugada rápida que pilló desprevenido al Villarreal, Trejo puso un centro al corazón del área desde la derecha que Raúl de Tomás cazó a la primera para empatar.



Tras la reanudación el partido se volvió muy parejo, con alternativas en ambas áreas, pero sobre todo con mucho peligro a favor del Villarreal cada vez que Chukweze cogía el balón y se deshacía con facilidad de Alex Moreno.



La salida al césped de Álvaro García mejoró mucho las prestaciones ofensivas del Rayo y el sevillano fue el encargado de marcar el segundo de su equipo al aprovechar el rechace de Asenjo a un potente disparo desde fuera del área de Raúl de Tomás.



El Villarreal no se resignó a irse de vacío y lo siguió intentando con ocasiones como un remate de Pedraza al lateral de la red o un cabezazo de Funes Mori que acabó en gol pero fue anulado por el VAR.



A la tercera lo consiguió el Villarreal con un disparo cruzado desde fuera del área de Sansone que se coló en la portería de Dimitrievski.



El gol silenció Vallecas por unos minutos hasta que el Rayo, otra vez espoleado por su afición, se volcó sobre la portería de Sergio Asenjo, que salvó a su equipo con una parada a disparo de Abdoulaye Ba en el último minuto.



Con este empate, el Rayo sigue en descenso con siete puntos, y el Villarreal, con once, se queda a uno de esos puestos de peligro.