Málaga regala una alegría a su afición tras el trago amargo del descenso

GOAL

Quinta victoria de la temporada para un Málaga que solo se jugaba la dignidad ante una afición que estuvo apretando durante los 90 minutos. Los pitidos y los aplausos se mezclaron con las acciones del Málaga y la grada fue emitiendo su veredicto contra sus jugadores con cada cambio que hacía José González. Pese a todo, fue de largo el mejor partido de un Málaga que no dominó el juego pero sí el marcador. Dos goles, de Adrián y En-Nesyri para ayudar a aliviar las penas. La Real, que llegaba tras conseguir tres victorias y un empate, vuelve a caer ante un Málaga que ya le venció en Anoeta con el mismo marcador.

Día uno post-descenso en La Rosaleda. Los ánimos no eran los mejores en la Costa del Sol, el sonido de viento acompañó al equipo de José González desde el inicio del calentamiento y siguió durante el inicio del partido. Es más, en señal de protesta, las gradas lucían a media asta y el grupo de animación malaguista no entró hasta pasados los primeros cinco minutos de partido. Un ambiente de funeral. Entre cánticos de “Al-Thani vete ya” y otros hacia la directiva malaguista, llegó el sorprendente gol de Adrián. En segunda jugada tras un córner, la acomodó con el pecho en posición dudosa pero legal y con la izquierda engañó a Rulli. No lo celebró, y tras los aplausos por el gol, los silbidos continuaron.

El dominio de la posesión y del juego era de la Real, pero no acertaban en ataque para crear peligro auténtico hacia la meta de Roberto. Tan sólo Canales, botando un libre indirecto tras una cesión torpe en el área malaguista puso algo de apuro en los corazones andaluces. Pero contra pronóstico, la sorpresa se hizo aún más grande. El segundo gol del Málaga tras la segunda acción de ataque. Esta vez, fue una jugada del Chory, que puso un centro potente y raso para que En-Nesyri, llegando desde atrás y ganándole la partida a la defensa txuri-urdín, hiciese el 2-0. Él si lo celebró, tímidamente, haciendo el gesto del corazón y pidiendo después perdón a la afición.

Tras el segundo gol, la grada entonó los olés con cada toque que hacía el Málaga. Bien por sarcasmo o bien por darse una pequeña alegría en tiempos complicados, pero disfrutaron con el 2-0 de los suyos. Y al descanso, el equipo se fue a vestuarios entre pitos y algún aplauso. Los malaguistas no olvidan.

En la segunda mitad, la Real siguió apretando y comandando la posesión. Pero era una posesión inocente, apenas creaban peligro y la defensa malacitana vivió uno de sus días más cómodos de la temporada. El Málaga se dedicó a lanzar contragolpes, sobre todo con la entrada en el campo de Keko Gontán, que agitó el ataque andaluz, y En-Nesyri rozó el tercero tras una jugada del madrileño. La Real, desconocida e inofensiva, sumó más de diez lanzamientos a puerta, pero no pudo reducir distancias.

La afición malaguista aplaudía por momentos, pero despedía a sus jugadores en los cambios con silbidos. Y al final del encuentro, emitió su juicio final: pitidos a su equipo. Y gestos de negación ante los aplausos de sus jugadores hacia la grada. Un extraño partido de mezcla de sensaciones para todo el malaguismo, que vio como su mejor partido de la temporada, tan sólo sirvió para dar una alegría insuficiente contra la depresión.