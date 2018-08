GOAL

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, confesó por primera vez que le gustaría encontrar algún refuerzo para su equipo tras la marcha de Mateo Kovacic, quien pidió salir en busca de minutos.

Kovacic Ha manifestado su deseo de salir y veremos cómo termina todo, aunque habría sido un jugador importante. Si sale, buscaremos soluciones. Sobre Modric ya lo dijo el presidente de manera contundente", dijo el vasco en rueda de prensa tras el encuentro de la ICC ante la Roma. "Las soluciones serán de puertas hacia dentro. Si sale Kovacic tendremos que buscar un jugador de su nivel, que nos equilibraba la plantilla".

Por otro lado, Lopetegui fue preguntado sobre el buen partido de Gareth Bale y si podría ser el 'heredero' de Cristiano Ronaldo: "No creo que nadie deba llevar el peso de nadie. Tiene que dar lo mejor, es un grandísimo jugador. No me gusta entrar en comparaciones ni en si debe llevar el peso de otros jugadores. Eso es más para vosotros".

"Nadie se echa el equipo a las espaldas. Es un grandísimo jugador, pero es el equipo el que debe empujar a todos. Gareth lo está haciendo fenomenal y estoy convencido de que hará una gran temporada", agregó el ex técnico de la Selección Española.

También hizo balance de la pretemporada: "La gira ha estado bien. Sirve para coger ritmo, se puede entrenar poco, pero le hemos sacado brillo al trabajo. El único punto negativo es la lesión de Vallejo, que tiene una rotura y le puede apartar semanas y Odriozola también ha sentido molestias en el calentamiento".

Sobre la probable llegada de Thibaut Courtois, Julen no quiso entrar a valorar la operación: "No hablamos de jugadores que no están. Keylor es nuestro portero, sólo puedo hablar de él, de Luca, de Lunin y de Kiko. Solo puedo hablar sobre ellos".

"Vuestro trabajo es diferente al mío. Ponéis el puente antes del río. Keylor es extraordinario. Está encantado de pertenecer al Madrid y nosotros de que esté con nosotros", culminó.