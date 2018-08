EFE

El centrocampista chileno Arturo Vidal llegará este domingo a Barcelona para estar a primera hora de este lunes en el centro médico del FC Barcelona para someterse a una exhaustiva revisión médica antes de firmar el contrato y ser presentado en el Camp Nou a las 13:00 horas (7:00 am ET), ha informado la entidad azulgrana.

Cuando llegue a la Ciudad Condal este domingo, el club barcelonista ha organizado una sesión fotográfica con los reporteros a las 22:00 horas (4:00 pm ET) en la planta superior de la tienda que tiene el club en las instalaciones del Camp Nou.



Después de que este lunes pase la revisión médica y el club valide su fichaje para las tres próximas temporadas, el jugador estampará su firma en el contrato a las 12:30 horas (6:30 am ET) en el palco presidencial del Camp Nou.





Posteriormente, a las 13:00 horas (7:00 am ET), el Barça ha programado la presentación oficial del jugador ante los medios en la platea del primer graderío del estadio, y a las 13:35 horas (7:35 am ET), una sesión fotográfica en el césped, ya vestido de azulgrana.



Finalmente, la jornada concluirá para el jugador a las 14:15 horas (8:15 am ET) en el Auditori 1899, con una conferencia de prensa ante los medios informativos.



Cumplimentado todo de forma satisfactoria, el jugador, procedente del Bayern Múnich (que recibirá 19 millones de euros por el traspaso), se incorporará a la rutina del equipo de Ernesto Valverde, después de que precisamente este lunes el preparador ya tenga a su disposición a todos sus efectivos, incluidos los últimos internacionales que jugaron en el Mundial de Rusia.