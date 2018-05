Leganés 0-3 Levante: El Levante celebra la permanencia

EFE

El Levante confirmó el excelente momento de forma que le ha permitido salvarse del descenso dirigido por Paco López y sumó tres puntos (0-3) ante un Leganés desdibujado que se precipitó al vacío en la segunda parte.



El equipo valenciano firmó su cuarta victoria seguida, con goles de Morales, Bardhi y Coke.

FINAL #LeganésLevante 0-3



¡El @LevanteUD suma otra victoria con Paco López y ya van 22 de los últimos 27 puntos con el valenciano como entrenador granota! 👏👏 pic.twitter.com/Ppm9LDAMUZ — LaLiga (@LaLiga) May 7, 2018

Como si de un canto a la lluvia se tratase, el pitido inicial del árbitro trajo consigo el agua. Cayó mucha, muchísima. Tanta que a los diez minutos los espectadores que no estaban en la zona cubierta del estadio comenzaron a huir como si les quemaran sus asientos y a los veinte el aspecto de tres cuartas partes de la grada era desolador.



Solo quedaron los que estaban bajo techo, algunos que tenían paraguas o chubasquero, varios valientes resistiendo con lo puesto y los jugadores. En las porterías, ambos arqueros se ejercitaban para no quedarse fríos. Mientras, los compañeros palpaban sus camisetas como si no dieran crédito a lo que estaban viviendo.



Pero a pesar de ello no les quedaba más remedio que trabajar y, ya puestos, intentar ofrecer el mejor espectáculo posible con un balón que, más que rodar, se deslizaba en un césped poco propicio para la estabilidad.

Los primeros instantes fueron un ir y venir, mucho caos y poca pausa sin ocasiones aparentes. Se veía quizás algo más voluntarioso al Leganés, pero necesitó unos veinte minutos para generar peligro serio por primera vez.



El responsable fue Amrabat con un disparo colocado desde la frontal del área que obligó a una excelente parada de Oier. El córner posterior, desde la izquierda, lo cabeceó Beauvue cerca de un poste.



Hubo una ocasión de gol más antes del descanso para los blanquiazules cuando centró Diego Rico y remató fuera El Zhar dentro del área. En el Levante, un tiro de Jason que tocó en Siovas y se marchó por encima del larguero.



Todas ellas se las perdieron los seguidores que se habían ido y los que, después de refugiarse en las entrañas de Butarque, retornaron tímidamente cuando paró la tormenta cerca del minuto 36.



De vuelta al verde, con el olor a hierba mojada y el cielo despejado, floreció el Levante. Si bien el primer aviso lo dieron los locales, con un intento de El Zhar que atrapó Oier como pudo, el equipo valenciano dejó casi sentenciado el partido en cinco minutos.



A un robo de Bardhi en el centro del campo le dio continuidad Jason asistiendo a la carrera a Morales. Recibió el capitán y rompió el balón ante la salida de Champagne para poner por delante a los suyos.



Sin tiempo para asimilarlo, encajaron los madrileños el segundo golpe. Un nuevo pase al hueco por el centro lo capturó Morales, quien fue agarrado por Zaldua en la media luna cuando enfilaba solo la portería.



La acción le valió la roja al zaguero y dejó un libre directo que era medio gol para el consumado especialista Bardhi. Se encargó el macedonio de completar la faena con un tiro potente al palo del portero, que tocó el balón como pudo antes de que entrara.



Mudó entonces el choque hacia la brusquedad. Una dura entrada de Bustinza encendió los ánimos, ya caldeados después de que el enfrentamiento de la primera vuelta viviera escenas de tensión en la hierba y dentro del túnel de vestuarios.



Rebajada la tensión, volvió a marcar el Levante cuando Roger ganó un esférico en largo y asistió para la incorporación de Coke, que definió con templanza. De ahí al final hubo tiempo para el debut del saudí Fahad con el conjunto visitante, aunque poco ofreció en diez minutos en los que todo estaba decidido.