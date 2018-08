EFE

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, se mostró satisfecho por arrancar LaLiga Santander con un triunfo ante el Getafe, aunque aseguró que tienen "un margen de mejora grande".

"Estamos satisfechos por ganar que es el objetivo y porque el equipo ha hecho bastantes cosas bien, pero tenemos un margen de mejora grande. Hemos tenido intensidad y sentimiento de equipo. Hemos ganado marcando dos goles a un equipo bien estructurado. No conceder ocasiones nos hace estar contentos", dijo.



Lopetegui no quiso individualizar en jugadores, aunque se mostró contento con el paso al frente dado por Gareth Bale. "Me ha gustado el equipo en general y Gareth ha hecho muy buen partido. Nos da buenas soluciones. Pongo el foco en el equipo y él, como otros, ha hecho un gran partido".



"Dentro de una estructura de equipo que queremos crear, hay jugadores con unas características diferentes. Gareth las tiene y nos da soluciones diferentes. Estamos encantados de que así sea. La individualidad, calidad técnica y el talento está al servicio del equipo", añadió.







Aunque Lopetegui se decantó por Keylor Navas como portero titular para el primer partido liguero, dejó claro que no es una decisión definitiva para el campeonato y en la competencia con Courtois habrá un análisis de rendimiento semanal.



"Hay cinco porteros pero quedarán tres en la plantilla. Estamos encantados de tener esa competencia magnífica en la portería, son soluciones y no un problema. Tomaremos decisiones en base a lo que vayamos viendo, no vamos a decidir nada hoy. Estamos encantados con los porteros que tenemos", confesó.



En los aspectos de su equipo destacó Julen que desean "potenciar el sentimiento de solidaridad en el aspecto ofensivo y defensivo", que dijo es la única manera de ser un gran equipo, y mostró su nivel de exigencia. "Hay margen de mejora, tenemos que mejorar en muchos aspectos todavía".



"Queremos que el equipo ataque y defienda bien, que no encaje goles. Es importante dejar la portería a cero, es básico en una competición tan exigente como la Liga, que marca como está cada equipo. Es el primer paso y ahora tenemos que seguir mejorando porque en Girona tenemos un partido exigente que nos obliga a mejorar", agregó.



Destacó Lopetegui la reacción del brasileño Marcelo tras fallar en la Supercopa de Europa. "Los jugadores, por mucha experiencia que tengan, son personas y tienen su punto de sensibilidad. Marcelo ha hecho muy buen partido. Nos da mucho a nivel ofensivo y estuvo interesado en labores defensivas. Nos hace mejor equipo".



También elogió el nivel mostrado por Dani Ceballos. "Ha hecho un partido muy interesante. Tiene mucha personalidad, fútbol, trabajo y despliegue en sus condiciones. Tiene que seguir mejorando pero nos va a ayudar seguro".