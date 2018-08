EFE

Un golazo del argentino Chimy Ávila en el minuto 86, al empalmar a la media vuelta una soberbia volea que entró por la escuadra, rescató un punto para el recién ascendido Huesca en San Mamés, ante un Athletic que se puso 2-0 pero no supo mantener el resultado hasta el final.



Bilbaínos y oscenses firmaron un vistoso empate en un partido que el equipo rojiblanco llegó a dominar por 2-0, pero que los visitantes nivelaron en el tramo final arrancando un merecido punto de 'La Catedral' que les mantiene invictos en su estreno en Primera.



Markel Susaeta, nada más comenzar la segunda parte, y Yuri Berchiche, en el 63, parecieron encarrilar el triunfo del Athletic antes de que el Huesca plasmara en el marcador su excelente reacción con el tanto de Miramón, en el 71, y el golazo de Chimy Ávila a cuatro minutos del final.



No depararon sorpresas los onces presentados por ambos técnicos. El local, Eduardo Berizzo, colocó en punta a Williams en lugar del lesionado Aduriz dando entrada a Córdoba en la izquierda y sacrificó a Unai López para fortalecer la línea de centrocampistas con Raúl García. Por su parte, Leo Franco repitió el mismo equipo que logró el histórico triunfo oscense en Eibar.



Arrancó con ganas un Athletic que a los 30 segundos había provocado el primer córner. Sin embargo, el Huesca tardó poco en encontrar su sitio sobre el césped de San Mamés para frenar a los locales y lanzar algún contragolpe que puso en ciertos aprietos a la zaga rojiblanca.



El primero de ellos, a los 7 minutos, acabó dentro de la portería de Unai Simón tras una buena jugada de Miramón y Gallar culminada por Longo, pero la jugada acabó anulada por fuera de juego del italiano.



Los de Berizzo intentaron imprimir velocidad a sus acciones, pero carecieron de precisión para conectar el último pase. Muniain, el más dinámico de los rojiblancos, se veía obligado a bajar al centro del campo para recoger el balón, zafarse del marcaje de Musto e intentar hilar alguna acción de peligro.



Apenas consiguió el Athletic inquietar a Werner en un par de lanzamientos lejanos de Berchiche (m.8) y Córdoba (m.23) antes de que en el 27 Nolaskoain iniciara la mejor jugada bilbaína de la primera parte.



El canterano, en una acción de calidad, colocó una pelota profunda hacia la carrera de Berchiche que el lateral metió al borde del área pequeña, pero Werner se adelantó al intento de remate de Williams.



El Huesca siguió con su plan, buscando la contra de las botas sobre todo de un Gallar muy activo, pero tampoco logró poner en aprietos a un seguro Unai Simón. Pocos segundos antes del descanso llegó la acción más cercana al gol cuando Williams recibió un balón de espaldas y estrelló en el poste su lanzamiento a la media vuelta.



Pero a decoración del partido cambió por completo nada mas arrancar la segunda mitad. Apenas había pasado un minuto cuando Susaeta mandó al fondo de la portería, cruzado y con la zurda, una dejada de Williams tras un buen centro de Berchiche.



El 1-0 alborotó el plan del Huesca, que intentó estirarse con Cucho Hernández y serenó a un Athletic que, ahora sí, empezó a manejar el partido con jerarquía ante un rival que no se entregó, pero sí acusó el golpe.



Así, en el 63 llegó el 2-0 en una jugada iniciada en la banda derecha que culminó con nueva asistencia de Williams esta vez sobre la llegada de Berchiche que, con la derecha, batía a Werner con un disparo duro y cruzado.



El choque parecía sentenciado con el tanto del lateral zurdo, pero el Huesca resucitó. En el 70 Miramón empalmó un duro disparo lejano que sorprendió a Unai Simón, tapado por la maraña de jugadores que se había formado en el área tras el saque de esquina anterior.



El gol reactivó a los oscenses, que buscaron con ahínco el empate. Cucho Hernández estuvo a punto de conseguirlo con un buen cabezazo que sacó a córner Simón, pero también el Athletic, en un tramo final de partido alocado, pudo marcar el tercero.



Williams, acertado en el pase pero negado de cara a gol, estrelló un nuevo balón en el poste en el 82 y en el 86 llegó la espectacular acción que premió la insistencia de Huesca.



Chimy Ávila, que diez minutos antes entró al campo sustituyendo a Longo, engatilló una gran volea a la media vuelta que se coló por la escuadra derecha de Simón, y colocó el 2-2 definitivo.