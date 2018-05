Guidetti, Munir e Ibai dan triunfo al Alavés en derbi ante Athletic

GOAL

Con la permanencia ya asegurada hace algunas jornadas, el Alavés encaraba el derbi vasco con el objetivo de cerrar la temporada con una victoria ante los suyos. Mendizorroza registraba una buena entrada para ver el último partido en casa ante el Athletic Club.

Batalla sobre el césped de Mendizorroza. Ambos equipos lucharon por llevar la iniciativa de un encuentro en el que dominaba el Alavés en posesión. Casi cumplidos los primeros 20 minutos del duelo, llegaba la ocasión más clara. Fue para el Athletic, un remate de Iñaki Williams que se estrelló en el travesaño. Y fue a partir de ahí cuando los “leones” comenzaron a sentirse mucho más cómodos que su rival, inmerso en un mar de dudas. El Athletic no conseguía sacar rédito de la situación, a pesar de que Aduriz e Iñaki Williams esperaban expectantes la llegada de cualquier balón a las inmediaciones del área local. El último tramo del primer acto dio paso a un cúmulo de desgracias para los visitantes. A la lesión de Mikel Rico se le sumaba el tanto de Guidetti. En un desafortunado despeje de Kepa, el esférico rebotaba en las piernas del sueco. El propio Kepa intentó desviar la trayectoria del balón pero terminó facilitando su entrada entre los tres palos.

Las lesiones cobraron especial protagonismo en el encuentro. Ya en la segunda parte, el futbolista del Alavés, Alexis se veía obligado a abandonar el terreno de juego por problemas musculares. Pero no todo fueron malas noticias para los vitorianos, en el minuto 60 y a balón parado, Munir ponía distancias en el marcador con un sensacional golpeo que entraba por la escuadra. Acto seguido, el Athletic pudo recortar distancias en el marcador pero Aduriz no llegó a rematar por centímetros el balón que le colocaba de Marcos desde el carril derecho. El “Glorioso” pudo ampliar su ventaja pero el colegiado anulaba otro tanto de Munir. Se equivocó Estrada Fernández en su decisión ya que el delantero madrileño se encontraba en posición legal. Tan solo cinco minutos más tarde, Ibai Gómez hacía el tercero. Un tanto que no celebró por su pasado en el club bilbaíno.

Muniain recortaba distancias en el tramo final pero de poco sirvió. El Athletic suma una nueva derrota en una temporada para olvidar. El Alavés se alzaba con el triunfo en el derbi vasco. Tras muchas dudas en Vitoria, el equipo ha conseguido remontar la situación tras la llegada de Abelardo logrando la permanencia. Y es que uno de los fondos del estadio de Mendizorroza mostró un tifo muy significativo al término del partido: “No estábamos muertos, estábamos de parranda”.