Girona y Levante igualan a uno en Montilivi

Tras los compromisos internacionales, regresaba la Liga. Lo hacía con el duelo entre Girona y Levante que abría la jornada 30 del campeonato. Dos equipos que atraviesan momentos muy diferentes. Los catalanes a pesar de la goleada recibida en el Bernabéu, se presentaban a la cita en una meritoria séptima plaza para recibir al Levante. Los valencianos, aliviados tras el triunfo ante el Eibar, llegaban a Montilivi dispuestos a seguir su lucha por la salvación.

Desde el inicio se vislumbraba un encuentro muy disputado, de gran intensidad. Y así fue. Enorme presencia en el área de ambos equipos con alternancias en el juego. Comenzó el Levante intimidando pero el Girona no tardó en encontrar espacios por el carril derecho. Espacios en los que Portu aparecía para hacer de las suyas. Todo apuntaba a que el cuadro de Pablo Machín no tardaría en abrir el marcador. Lo intentó Aday desde fuera del área que rechazó Oier. Pero el Levante no se arrugó en ningún momento. Boateng generó una de las acciones más peligrosas en un balón dividido en el interior del área. A esta jugada le siguió el remate de Roger Martí en el área que acabó atrapando Bono. Ya en el tramo final, el cuadro local volvería a inquietar la portería de Oier en dos acciones. La primera de ellas, con el golpeo de Aday de falta y en el que el cuero se estrellaba en el cuerpo dl cancerbero para ser finalmente rechazado por el palo. En la segunda, el remate con la testa de Espinosa tras un centro parecía dejar constancia de que se llegaría al descanso con el Girona merodeando el área levantina. No fue así. El conjunto visitante tuvo la última. Una acción por la izquierda en la que Boateng enviaba su disparo a la madera.

El empate sin goles no podía durar mucho más por todo lo que estaba aconteciendo en el terreno de juego. Tras la reanudación y en el minuto 54, Granell abría la lata con un golazo. Un espectacular golpeo con la zurda desde fuera del área que terminaba en la escuadra. Los albirrojos acariciaron el segundo pero Stuani desaprovechó la asistencia de Portu desde la derecha. Del posible 2-0 se pasó al 1-1. La igualada llegó en una acción rapidísima del Levante. Morales recogía en el área un envío largo, encaró y recortó a Bono para enviar el esférico al fondo de las mallas. La igualada dio paso al sufrimiento de los locales y al crecimiento de los visitantes. A pesar de que el Levante fue dueño de los últimos minutos, el Girona pudo contener a su rival.

Con este resultado la situación de ambos conjuntos en la tabla no varía. Los catalanes mantienen la séptima plaza a la espera de lo que hagan sus rivales en esta jornada. Los valencianos, seguirán luchando por la permanencia. Una lucha que tendrá su cita clave en la próxima jornada en el encuentro ante Las Palmas