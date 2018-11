EFE

El uruguayo Christian Stuani, autor de dos de los tres goles del Girona ante el Espanyol y nuevo líder de la tabla de goleadores, golpeó este domingo con contundencia al conjunto barcelonés, que perdió su primer partido en casa.



A los seis minutos, Stuani ya había colocado un marcador de 0-2, un resultado que condenó al Espanyol, pese a que recortó distancias en el minuto 74 con un tanto de Borja Iglesias, pero en el 90, Doumbia confirmó, con el 1-3, la victoria visitante.

FINAL #EspanyolGirona 1-3



¡DOBLETE de STUANI para que el @GironaFC sume CINCO jornadas seguidas puntuando (3G - 2E)! ❤ pic.twitter.com/Xvr7ULT6XH — LaLiga (@LaLiga) November 25, 2018



Este resultado provocó la primera derrota del Espanyol en su casa y acercó al Girona, que no ha perdido nunca a domicilio esta temporada, a la zona noble de la clasificación. Stuani se convirtió en el máximo realizador de Primera División con diez dianas.



El uruguayo rompió el partido en seis minutos. El exblanquiazul silenció el RCDE Stadium con dos dianas letales. El ariete remató de cabeza un centro de Carles Planas para firmar el 0-1 y, cuando el Espanyol aún se tambaleaba, dibujó el 0-2 tras conectar un córner.

Que viene el Girona... 😨

¡El @GironaFC sigue siendo el único equipo INVICTO como visitante en #LaLigaSantander! 🎒



👕 6 partidos

✅ 3 victorias

🤝 3 empates

🔢 12/18 puntos pic.twitter.com/9tT8i0Z02b — LaLiga (@LaLiga) November 25, 2018

Los de Rubi nunca se había encontrado con una situación así esta temporada. Especialmente en casa, donde hasta ahora habían dominado todos sus compromisos con claridad. Tras algún susto más del Girona, en el que tuvo que intervenir Diego López, el anfitrión se fue sobreponiendo paulatinamente.



Los de Eusebio, pese a todo, no tenían prisa por buscar el tercero. Jugaban sin riesgos gracias a un colchón inesperado. Borja Iglesias, referencia ofensiva local, aparecía con cuentagotas. La mejor ocasión del Espanyol llegó a la media hora. David López remató con el pecho un saque de esquina sobre la línea, pero Bono paró.

Nadie ha marcado más goles que ÉL en #LaLigaSantander.



🔟 pic.twitter.com/NAKKx1PdKP — LaLiga (@LaLiga) November 25, 2018

En los minutos finales de la primera mitad, el anfitrión intentó colgar balones para estrechar distancias, sin éxito. Todo se decidiría tras el descanso. Rubi mantuvo su apuesta ofensiva, como no podría ser de otra manera, y sacó a Piatti, que entró por Granero en la segunda mitad.



El guión se mantenía. El Girona se mostraba sólido y el Espanyol presionaba sin éxito. Los blanquiazules no encontraban el camino hacia el área rival con facilidad, aunque sus acercamientos eran cada vez más frecuentes. En el minuto 60, un latigazo de Darder desde la frontal obligó a Bono a lucirse.



Los de Eusebio tampoco perdonaban. No tenían muchas oportunidades, pero se encargaban de demostrar que seguía en el partido. Borja García aprovechó una mala salida de Diego López para rematar a portería, aunque Mario Hermoso, bajo palos, pudo despejar el peligro.



El otro Borja, el 'Panda', tuvo más acierto. En el minuto 74, el gallego recogió el premio a la insistencia del Espanyol y marcó el 1-2. El atacante encendió Cornellà-El Prat al definir un centro de Piatti desde la banda izquierda. Los blanquiazules tenían un cuarto de hora para remontar.



Pudo hacerlo en una doble ocasión en el minuto 87. Melendo se escurrió por la izquierda y asistió a Borja Iglesias. Bono, pese a todo, sacó una mano brillante para frustrar el tanto del delantero. Javi López recogió el rechace, pero su disparo se fue desviado. Darder lo probó desde lejos en la siguiente acción, pero el empate se resistió.



Coumbia cerró por completo el partido en el minuto 90 tras una contra. El marfileño, que se estrenó con el Girona, provocó que las gradas del RCDE Stadium se vaciaran rápidamente.