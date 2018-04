Fernando Torres disfruta de sus últimos encuentros con el Atleti

EFE



"Para mí, cada partido hasta el final va a ser una fiesta. Se ha visto cómo se vuelcan los aficionados, es un aliciente más, esperemos que no sea el último gol de la temporada, ni mi último partido. Voy a luchar por estar en el once titular y seguir marcando goles hasta el último partido", aseguró en beIN SPORTS.



Fernando Torres analizó el triunfo sobre el Levante (3-0), con la satisfacción de un buen resultado que da moral al equipo de Diego Simeone. "Estamos contentos. La mejor manera de preparar lo que viene es ganar, como siempre hemos hecho los últimos años. Felices de jugar en casa ante nuestra gente en un día especial para todos los niños, con un buen resultado. El equipo ha hecho un buen partido en todos los aspectos".



El delantero rojiblanco opinó sobre la acción que le costó la cartulina amarilla a Antoine Griezmann, al interpretar el colegiado que se dejó caer dentro del área del Levante.



"Ahora lo veremos, desde el banquillo estaba lejos pero es la típica jugada ante el portero en la que no te queda otra que regatearle y un choque seguro que hay. Existe contacto pero el árbitro tiene que determinar si es penalti o no, pero nunca tarjeta. El contacto ha existido, por suerte no lo hemos tenido que necesitar por los tres puntos", sentenció.