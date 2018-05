Espanyol 4-1 Málaga: El Espanyol cierra la temporada en casa con un triunfo

EFE

El tridente del Espanyol, Gerard Moreno, Sergio García y Leo Baptistao, solucionó el partido del RCDE Stadium en media hora y el Málaga, ya descendido, sólo pudo maquillar el marcador de penalti, antes de que Piatti cerrara el festín con el 4-1, también de pena máxima.

FINAL #EspanyolMálaga 4-1



¡El @RCDEspanyol se da una alegría en el último partido de la temporada ante sus aficionados! 🔥#LaLigaSantander pic.twitter.com/dNqtZV3jlF — LaLiga (@LaLiga) May 13, 2018

Siete minutos tardó el Espanyol en dejar claro que el encuentro era una fiesta privada. El Málaga estaba, pero el anfitrión quería los focos.



Gerard Moreno, el de siempre, marcó su decimosexto gol en LaLiga. El atacante lo intentó dos veces ante Prieto y aprovechó bien el rechace para firmar la diana.



El cuadro andaluz apenas creaba dificultades al conjunto catalán. Los locales combinaban con facilidad y llegaban al área contraria con peligro.

¡Y esto ya es goleada! El @RCDEspanyol ya la gana 3⃣-0⃣ al @MalagaCF en apenas media hora ⏱️ #EspanyolMálaga pic.twitter.com/umfl7egZN6 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 13, 2018

No fue una sorpresa cuando Segio García consiguió el segundo tanto del partido en el minuto 26: el ariete aprovechó un centro raso de Baptistao para rematar desde el suelo.



El Espanyol quería despedirse en casa de la mejor forma. El once era muy ofensivo, con Moreno, Sergio García y Baptistao. Este último fue el encargado de engordar el festival tres minutos después. Sergio García devolvió el regalo anterior al brasileño, que convirtió su asistencia en un latigazo cruzado y preciso.



En el minuto 39, el Málaga, más incisivo en los últimos compases antes del descanso, recortó distancias de penalti. Naldo tocó el balón con la mano dentro del área y el colegiado señaló una pena máxima que convirtió Adrián. El lanzador engañó por completo al portero Diego López, que se estiró hacia el lado contrario.



Tras la reanudación, el Espanyol mantuvo las revoluciones altas: quería más tantos en su despedida como local. El tridente mantenía el pulso a Prieto. El Málaga, por su parte, intentaba con balones largos reducir distancias. Lo probó de cabeza En-Nesiry, sin puntería en el remate.



En el minuto 70, los blanquiazules estuvieron muy cerca de firmar el cuarto. Lo probó Gerard, Piatti no conectó bien el rechace y Sergio García cerró con tiro elevado la triple ocasión. Los locales estaban casi todo el tiempo en el área rival. Del Málaga apenas había noticias en Cornellá.



La insistencia españolista acabó con premio en forma de penalti. En el minuto 78, Piatti, que volvía tras lesión, consiguió el 4-1 con un disparo ajustado al palo.



Prieto adivinó la trayectoria, pero no sirvió de nada. Hubo más ocasiones hasta el final, pero el Espanyol ya no movió más el marcador.