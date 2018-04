El Depor sueña con la salvación tras vencer como visitante al Athletic

EFE

El Deportivo de La Coruña mantiene su ilusión de evitar el descenso tras imponerse este sábado por 2-3 en San Mamés y con ello ha terminado con la que tenía el Athletic Club de entrar en Europa, algo que al conjunto bilbaíno le queda ya muy complicado con la derrota.



Se adelantó pronto, en el primer cuarto de hora, el Deportivo en dos jugadas nacidas en Lucas Pérez y finalizadas por Adrián López. Dos acciones calcadas y continuadas por Fabian Schar, la primera, y el costarricense Celso Borges, la segunda.





Acortó distancias Raúl García, también de cabeza, nada más comenzar la segunda mitad, a saque de esquina de Markel Susaeta; Borja Valle puso el 1-3 poco después, aprovechando un nuevo centro de Lucas Pérez; y Susaeta cerró el marcador con un gol olímpico, un saque de córner que no tocó nadie y entró en la meta visitante.



La victoria premió a un Depor que acorta a cinco puntos su desventaja sobre los puestos de permanencia y que fue mejor durante buena parte de los 70 primeros minutos.



La derrota deja con Europa ya casi como un imposible, a ocho puntos con seis jornadas para el final, para un Athletic que asedió la meta coruñesa tras el 2-3 y generó hasta media docena de ocasiones para lograr el empate, que al final no consiguió.



De nuevo sin Aduriz en el once, amagó de inicio el Athletic, que tuvo una buena llegada de Susaeta por la derecha, aunque sin encontrar un buen centro.



Pero el que dio fue el Depor. Dos veces. Y las dos casi calcadas en los minutos 6 y 14. Centros al área de Lucas, devolución al centro de un compañero situado en el segundo palo y remate fácil e inapelable de Adrían. El que continuó la primera jugada, un córner, fue el suizo Schar; y en la segunda, el costarricense Borges.



En medio de ambos tantos, Adrián pudo haber logrado otro gol. Aunque su remate en el segundo palo, a un centro raso de Juanfran, salió desviado.



Mejoró algo el Athletic y apareció Williams un par de veces para dar ánimos a la grada, aunque no conectó bien un cabezazo en el punto de penalti ni la jugada posterior, que acabó en gol de Raúl García, fue válida por ser fuera de juego.



Otro remate de Adrián, a centro de Çolak, precedió a la primera buena ocasión del Athletic. Un disparo alto desde el vértice del área de De Marcos, a pase de Córdoba.



Una apurada salida de Kepa ante Lucas dio paso a un último cuarto de hora de la primera mitad de mucha superioridad coruñesa, que a punto estuvo de plasmarse en el 0-3 si Iñigo Martínez no se interpone en el mano a mano entre Lucas y Kepa en el que el delantero ya había sorteado al meta. Que igual pudo ver la roja por una mano.



Esa jugada encrespó al público de San Mamés, que se enfadó con su equipo. Y que volvió a creer en la victoria cuando, recién regresado de vestuarios, Raúl García marcó el 1-2, de cabeza y a saque de córner de Susaeta.



Volvió a marcar Raúl, pero González González entendió falta del navarro sobre un Albentosa quizás demasiado confiado en la jugada.



Lo que pudo ser el 2-2 se transformó en el 1-3 en apenas unos minutos, los que tardó Borja Valle en aprovechar otra jugada de Lucas Pérez. Un centro desde la izquierda en la que el recién incorporado se adelantó a Balenziaga.



Acusó el golpe el Athletic y se creció el Depor, al que le pasó lo mismo unos minutos después, cuando Susaeta marcó el 2-3. Un gol olímpico en un centro de saque de esquina que no tocó nadie y despistó a Rubén.



Antes Beñat, antes de ser relevado, había buscado el palo con un lanzamiento lejano,



Y después todo fue asedio de los leones, que generaron media docena de ocasiones en las que lamieron el 3-3, aunque sin obtener frutos. Dos fueron de Raúl casi calcadas tras dos de los numerosos córneres que forzó, una de Aduriz, otra de Susaeta y otra de Iñigo Martínez, ya con Iker Muniain de vuelta en San Mamés seis meses y medio después de su segunda grave lesión de rodilla.