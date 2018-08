EFE

El Celta se llevó con justicia los tres puntos en juego (1-2) ante el Levante para seguir con la gran racha del equipo gallego en el Ciutat de València donde no ha perdido en Primera División, en esta ocasión tras un efectivo y serio partido ante un rival que tuvo sus opciones pero nos las aprovechó.



Fue la primera derrota de Paco López con el Levante en casa desde que se hiciera cargo del equipo en el ultimo tercio de la pasada Liga en el que ganó todo los partidos en casa para firmar una sobresaliente recta final de campaña.

Dos goles en el primer tiempo dejaron el partido encarrilado al Celta ante un Levante que buscó los tres puntos pero careció de efectividad y acierto ante la meta de Sergio Álvarez.



Los dos equipos salieron con fuerza y en busca del gol, con un Celta incisivo que avisaba en los primeros minutos con dos ocasiones tempraneras a las que respondió el Levante con rapidez por mediación de Morales.



Tras un intenso intercambio de golpe lograría adelantarse el Celta por mediación de Pione Sisto tras una jugada por la banda izquierda, en la que tras un cambio de ritmo a Morales llegó a la línea de fondo y sin apenas ángulo batió por la escuadra a Oier con un gran gol.

El gol rival espoleó al Levante, que no se pudo nervioso con el tanto vigués pero aunque lo intentaba con orden se encontraba con un Celta bien ubicado en el campo. Además, el equipo de Antonio Mohamed aprovechaba cualquier oportunidad para plantarse en el área de los valencianos con peligro.



Conforme pasaba el tiempo el equipo de Paco López incrementó su asedio en busca del gol y lo intentó todo para empatar en la primera parte con jugadas trenzadas, contragolpes o disparos desde fuera del área pero sin acertar.



Precisamente de un error en ataque del Levante nació una contra del Celta para marcar el segundo gol en el minuto 35. De nuevo con Pione Sisto de protagonista, aunque en esta ocasión tras marcharse de tres defensas del Levante metió un pase por alto al hueco del área del Levante para que Maxi Gómez batiera de nuevo la meta local.



El Levante siguió intentándolo hasta el descanso aunque sin la misma claridad que antes, ya que aunque era el dominador del juego sus ocasiones no eran claras.



Tras desaprovechar los locales varias ocasiones en la primera parte, a los pocos segundos de reanudarse el choque, Roger Martí corroboró que no era el día del Levante en ataque tras un pase al primer toque de Morales que desaprovechó al enviar por encima de la portería cuando lo tenía todo a favor.



Con el Celta atrincherado en su campo en busca e alguna contra, el Levante se volcó en el área del equipo visitante y aunque disfrutaba de ocasiones sus tímidos disparos apenas suponían peligro serio para Sergio.



Llevar el peso del partido le supuso al Levante que a veinte minutos del final le empezasen a flaquear las piernas, lo que hizo crecerse al Celta sin descuidar su retaguardia y logró estrellar el balón en el palo en dos ocasiones en menos de un minuto por mediación de Sisto primero y Maxi después.



Además, el Levante se encontró con un gran Sergio, que desbarató un duro disparo de Roger Martí desde fuera del área con un gran despeje.



Pero el Levante se metió en el partido gracias a un gol de penalti de Morales tras un derribo de Sergio sobre Dwamena, si bien todos los esfuerzos locales en la recta final por al menos sumar un punto fueron inútiles ante un férreo Celta.