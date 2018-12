EFE



Un gol en propia meta de Jonás Ramalho, en el minuto 82, después de un magnífico pase de Angel Correa a Diego Costa que remató a portería el jugador local, rescató un punto para el Atlético de Madrid en Girona, un feudo en el que los rojiblancos, este domingo de azul, no han conseguido ganar en sus dos visitas ligueras.



Primero se adelantó el Girona por un detalle: un error en el pase de Rodrigo Hernández en el minuto 45. Lo aprovechó Patrick Roberts para lanzar el pase al desmarque de Christian Stuani, derribado por Jan Oblak. Al principio, el árbitro De Burgos Bengoetxea señaló la falta fuera del área, después, con la consulta del VAR, decretó el penalti, que transformó el uruguayo (minuto 47+).





El Atlético dominó el encuentro de forma incontestable en los primeros compases, encerrando al Girona con un auténtico monólogo futbolístico.



Sin embargo, los locales, demostrando el inconformismo que les ha conducido a ser uno de los mejor equipos de Primera en las últimas seis jornadas, alentados por una afición que no quiere dejar de soñar con las competiciones europeas, fueron creciendo con el paso de los minutos.



Acosaron a los colchoneros desde el flanco izquierdo del ataque, desde donde el eléctrico Patrick Roberts y Àlex Granell, reconvertido de urgencia para cubrir la plaga de bajas que ha dejado a Eusebio Sacristán huérfano de carrileros izquierdos, percutieron sin cesar la espalda de un Santiago Arias claramente superado.



Los locales pudieron adelantarse en el marcador por mediación de Granell, Aleix García, y Cristhian Stuani, pero la ocasión más clara se produjo en el minuto 32 y fue para el Atlético.



Saúl Ñíguez, que tuvo que actuar como lateral izquierdo por la lesión de Filipe Luis, conectó magistralmente con Antoine Griezmann antes de hacer temblar el travesaño de Yassine Bounou con un disparo desde la frontal del área pequeña.



No se asustó el conjunto local, que continuó buscando la portería de Jan Oblak con insistencia, con la voluntad de quien compite contra su propia historia para batir su mejor racha en Primera División.



Los discípulos de Eusebio pudieron ponerse por delante en el electrónico a través de Bernardo Espinosa, pero tuvieron que esperar hasta el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Cristhian Stuani, el futbolista franquicia de los de Montilivi, forzó un penalti que él mismo se encargó de transformar con un disparo inalcanzable para el arquero esloveno del Atlético, reafirmando así su condición de 'pichichi' con once dianas en 13 jornadas.



El 1-0 dio más tranquilidad al conjunto local, cómodamente dispuesto sobre el terreno de juego con el 3-5-2 que Eusebio heredó de Pablo Machín. Mientras el Atlético, frustrado por verse nuevamente superado por un equipo al que todavía no ha conseguido batir en Primera División, trataba de encontrarse, el Girona manejaba el encuentro e, incluso, se permitía el lujo de seguir inquietando a un Jan Oblak.



De hecho, en los primeros minutos de la segunda mitad, el cancerbero del Atlético evitó que los locales multiplicaran su ventaja al desviar un potente disparo de Àlex Granell, que poco después rozaría el palo izquierdo del arco visitante con una falta directa.



El Atlético despertó en los últimos minutos con la intención de cercar el área de Gorka Iraizoz, que tuvo que sustituir al lesionado Bono en la segunda mitad.



El veterano arquero navarro acertó a neutralizar 'in extremis' una ocasión clara de Saúl Ñíguez, pero no pudo hacer nada para evitar el gol en propia portería de Jonás Ramalho, que en el minuto 82 congeló Montilivi en un desafortunado intento de robarle el balón a Diego Costa en una ocasión manifiesta de gol.