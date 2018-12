EFE



Pendiente aún de sus molestias en el pie y tras sufrir esta mañana una torcedura de tobillo, en principio sin transcendencia, el regreso de Diego Costa después de un partido de baja rearmará al bloque rojiblanco contra su asignatura pendiente de esta campaña: su productividad y su versión lejos del Wanda Metropolitano, con una victoria en sus seis desplazamientos hasta ahora de esta Liga.



"Creo que no tenemos malos resultados, pero evidentemente para buscar los mejores objetivos hay que ganar fuera de casa, claro", expone el técnico, cuyo equipo sólo ha vencido en una salida de este campeonato, el 0-2 en Getafe; ha empatado en cuatro -tres después de adelantarse en el marcador- y ha perdido una, por 2-0 en Balaídos. Siete de 18 puntos. El 0-1 fue una garantía, pero ya no lo es.



Más allá de esta temporada, en sus doce visitas más recientes dentro de esta competición, las seis primeras del actual curso y las seis últimas del anterior, el Atlético sólo ganó apenas una cuarta parte de ellas: tres. En cambio, igualó en cinco ocasiones y fue derrotado en cuatro. En esa serie de duelos fuera, sólo mantuvo su portería a cero cuatro veces y sólo marcó más de un gol en una.



Números para la reflexión del equipo rojiblanco, en contraste con la fiabilidad que mantiene en su estadio. Ahí no sólo está invicto esta temporada, tanto en la Liga (cinco victorias y dos empates a uno) como entre todas las competiciones (ocho triunfos y dos 1-1), sino que sus registros más recientes son imponentes: ha ganado 19 de sus últimos 23 partidos, de los que sólo perdió uno e igualó tres.



Ese es el desafío que se propone este domingo el Atlético, a dos puntos del liderato del Sevilla, uno por detrás del segundo, el Barcelona, e instalado en la tercera plaza. También subido en una racha sin perder ya de diez jornadas, la mejor de la actualidad de todos los equipos, pero pendiente de una reafirmación en Montilivi.