Messi y también el defensa francés Samuel Umtiti recibieron este sábado el alta médica tras superar sus respectivas lesiones, aunque solo el astro rosarino apunta al once titular ante el conjunto sevillano.



Máxime cuando Valverde no puede contar para este partido con el brasileño Philippe Coutinho, que estará entre dos o tres semanas en el dique seco por una lesión muscular, y ha dejado fuera de la convocatoria a Ousmane Dembélé. El punta francés no se presentó al entrenamiento del pasado jueves alegando una gastroenteritis y ayer se ejercitó al margen de sus compañeros.



En su lugar podría tener su oportunidad el brasileño Malcom Felipe de Oliveira, autor del gol azulgrana ante el Inter de Milán (1-1) y podría formar tripleta atacante con Leo Messi y Luis Suárez.



El resto del once seguramente será el habitual con la única excepción de la posible entrada del chileno Arturo Vidal para reforzar la medular y dar descanso al croata Ivan Rakitic.



El Real Betis, por su parte, llega a Barcelona dispuesto a recuperar el vuelo en la Liga, en la que su decimocuarto puesto contrasta con su buena trayectoria en la Liga Europa, en la que está invicto y lidera su grupo, y con la ilusión de dar la campanada veinte años después de su última victoria en el Camp Nou, por 1-3 en la 1997-98 y con el mítico Luis Aragonés en su banquillo.



El equipo entrenado por Quique Setién, que en el Camp Nou tendrá una buena piedra de toque a su filosofía de fútbol de posesión del balón frente a un grande como el Barcelona que también monopoliza el esférico, lleva cuatro partidos ligueros sin ganar, desde el 30 de septiembre (1-0 al Leganés), por lo que le urge la reacción.



Conscientes de que el feudo azulgrana no es el más propicio -acumula ocho derrotas seguidas y su bagaje es de sólo cuatro triunfos en sus 52 comparecencias en Liga-, los verdiblancos pretenden sorprender al líder y para ello deberán hacer un partido redondo en defensa, meterle más verticalidad a su juego de posesión y, sobre todo, atinar en las ocasiones que creen.



Tras su empate a uno del jueves ante el Milan italiano con una gran primera mitad en el Benito Villamarín, si bien le faltó gas en la segunda para remachar, y después de igualar también en casa en la pasada jornada contra el Celta (3-3), Setién intentará que sus pupilos ofrezcan sus mejores prestaciones y acierten con el gol -sólo llevan 8 a favor en Liga- en un choque muy exigente.



Podría incluir en la zaga al brasileño Sidnei, que descansó el jueves, por el marroquí Zou Feddal y repetir con el exazulgrana Cristian Tello como carrilero derecho -la otra opción es Antonio Barragán al seguir lesionado Francis Guerrero- y con el luso William Carvalho, Sergio Canales y el argentino Giovani Lo Celso en el medio campo.



Junto con Tello, vuelve al Camp Nou otro jugador formado en la cantera barcelonista, Marc Bartra, que es fundamental en la defensa bética junto con el argelino Aïssa Mandi.



Además, el mexicano Andrés Guardado es factible que vuelva al once, con lo que Canales adelantaría su posición para enlazar en ataque con Loren Morón, una función que ante el Milan hizo Joaquín Sánchez y entonces con el paraguayo Tonny Sanabria en punta, que podría seguir de titular si Setién opta por dos delanteros.