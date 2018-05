Ben Yedder vuelve a marcar y el Sevilla vence en casa al Alavés

EFE

El Sevilla ganó 1-0 al Deportivo Alavés y cerró con un sabor dulce un año irregular en Liga, en el que tenía ya asegurada la séptima plaza que le obligará a jugar tres previas para alcanzar la fase de grupos de la Liga Europa, en el adiós como técnico de Joaquín Caparrós, que fue ovacionado por el sevillismo.



El partido adoleció de intensidad, sobre todo por parte de un Alavés que ya había hecho los deberes en una campaña muy meritoria al lograr la salvación sin apuros y desde hace cuatro jornadas, y lo decidió superado el ecuador del primer tiempo un gol, cómo no, del 'matador' francés Wissam Ben Yedder, máximo goleador sevillista con 22 tantos entre todas las competiciones.



No había nada en juego, sólo la honra de cerrar con un buen sabor de boca una campaña irregular en Liga para los andaluces, pese a asegurarse hace una semana estar por sexto año seguido en Europa; y de mucho mérito para los babazorros con el 'Pitu' Abelardo: cogió al equipo colista y amarró la salvación a cuatro jornadas del final.



Ambos técnicos hicieron cambios, con el mexicano Layún y Sarabia de laterales, los argentinos Nico Pareja en la zaga y Franco Vázquez a pierna cambiada en la derecha, y arriba Ben Yedder y Sandro juntos, en el Sevilla; y los extremos Rubén Sobrino y Burgui, y Bojan Krkic con el bosnio Demirovic en punta, en el Alavés, que dejó en la suplencia a gente como Laguardia, Ibai Gómez, Pina o Munir.



Imbuidos del espíritu y del carácter imprimidos por Caparrós en estas cuatro últimas jornadas, al relevar al italiano Vincenzo Montella tras nueve partidos oficiales sin ganar, los sevillistas salieron con más chispa e intensidad, y se impusieron a un Alavés que, aun con buenas maneras, evidenció que ya lo tenía todo hecho.



Con un juego rápido y muchas ganas de agradar tras un año muy duro y exigente, el Sevilla presionó más que los vitorianos y avisó pronto de sus intenciones con cuatro ocasiones antes del primer cuarto de hora que no aprovecharon Sandro, por tres veces, ni el galo Ben Yedder tras un rechace de Pacheco en una falta de Sarabia.



Aún así, los albiazules, sin presión alguna, frenaron la ofensiva a medio gas de los locales, despertaron y, con un juego elaborado para buscar la velocidad de Rubén Sobrino y Burgui por las bandas y la movilidad de Bojan, replicaron a los 14 minutos con un zurdazo del manchego Sobrino a la cruceta derecha del marco de David Soria.



Luego lo intentó el extremeño Burgui, pero su tiro centrado lo paró sin apuros Soria, y a los dos minutos, en el 28, fue el máximo goleador sevillista, Wissam Ben Yedder, el que trasladó al marcador la superioridad del equipo de Nervión con el 1-0, su vigésimo segundo gol de la temporada y el noveno en Liga, al remachar un magnífico servicio del 'Mudo' Vázquez.



El Alavés, timorato y sin la garra precisa, no tuvo capacidad de reacción y el Sevilla siguió con el control y el dominio, y aun sin forzar pudo ampliar su renta en tres buenos intentos de Sarabia, Franco Vázquez, quien mandó el balón al poste a ocho del descanso, y Ben Yedder, que falló tras un error grosero de la zaga alavesista.



En la reanudación, Caparrós dejó en la caseta al medio francés Steven Nzonzi para no correr riesgos tras su convocatoria para el Mundial de Rusia y sacó al argentino Guido Pizarro para un periodo en el que bajó mucho el ritmo, a pesar de que el cuadro vasco buscó atacar con más criterio, pero sin mucho convencimiento ni éxito.



Abelardo quiso mover el 'árbol' con la entrada sobre la hora de partido de dos habituales titulares, el extremo Ibai Gómez y el delantero hispanomarroquí Munir El Haddadi, por Bojan y Burgui, muy apagados, pero los tiempos del choque siguió marcándolos el Sevilla.



Con salidas rápidas y sin perder nunca la concentración, los hispalenses rozaron el segundo en sendas intentonas de Nolito, que últimamente parece negado ante el gol y remató ligeramente desviado, y de Sarabia, que, casi sin ángulo, remató a la cruceta derecha de Pacheco poco antes del ecuador de esta mitad.



El Alavés se estiró merced a la frescura y verticalidad de Munir e Ibai, pero, salvo en un barullo no resuelto en el área tras una acción del vizcaíno y una falta botada por el propio Ibai ante la que se lució Soria, le faltó pegada.



No hubo tiempo para más, sólo para el debut del canterano José Alonso Lara, de 18 años y que pudo hacer el 2-0, como antes Vázquez de tacón y luego Ben Yedder, para un Sevilla que amarró el triunfo.