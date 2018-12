EFE



Difícilmente Ernesto Valverde podrá recuperar a ninguno de los lesionados, con la incógnita de Arthur. Especialmente importantes son las bajas de Samuel Umtiti en la defensa y también la de Luis Suárez, porque le obliga a cambiar la estructura ofensiva, en la que el uruguayo es un fijo con Leo Messi.



Sin embargo, la principal preocupación de los azulgrana es recuperar su juego, muy cuestionado después de las últimas actuaciones. Además, Valverde parece molesto cuando se le pregunta al respecto, sin entender el motivo por el cual se cuestiona el fútbol, cuando los resultados no son negativos.



Lo cierto es que en noviembre, el Barça ha escenificado la montaña rusa en la que se ha convertido su fútbol. En los cinco partidos disputados, ha habido de todo. Una victoria en Vallecas (2-3), en un partido que fue perdiendo hasta los minutos finales; un gran choque en San Siro, donde mereció golear al Inter y acabó empatando con un gol al final de Icardi (1-1); un despropósito de partido ante el Betis en casa (3-4) y un encuentro 'amarrategui' en el Wanda, donde nuevamente y como en Vallecas, Dembélé salvó los muebles.



En el último partido, en Eindhoven, fue Messi el que salvó el pase como primero de grupo, después de una actuación nada convincente, en la que el argentino estuvo genial con el 0-1 y los palos salvaron al Barça de una más que probable derrota frente a los holandeses (1-2).



De nuevo en el Camp Nou, la incógnita es qué Barça se verá. En pleno debate sobre la necesidad de fichar a un central por la baja de Umtiti, que no quiere someterse a una intervención quirúrgica y ahora inicia un nuevo periodo de recuperación, esta vez en Catar, Valverde no tiene margen en la defensa.



Además de la baja de Umtiti también tiene la de Sergi Roberto, lesionado en el Wanda. Vermaelen aún no se ha recuperado de su última lesión y solo le queda confiar, para completar la convocatoria, con alguno de los chavales del filial.



Así que el cuarteto defensivo será el formado por Semedo, Piqué, Lenglet y Alba. En la media, tampoco hay demasiado margen, a la espera de recuperar a Arthur, baja en Eindhoven por molestias, con la baja de larga duración de Rafinha y sin contar con Denis Suárez; Valverde tendrá que volver a confiar en el tridente formado por Busquets, Rakitic y Arturo Vidal.



En la ofensiva, si sigue sin confiar en Malcom como alternativa, los atacantes que acompañarán a Messi serán Dembélé y Coutinho, que regresó en Eindhoven después de más de tres semanas de baja por un problema muscular.



El Villarreal viaja con la necesidad de recuperar prestigio y buenas sensaciones, tras un arranque con muchas dudas y malos resultados. Tras la victoria como local ante el Betis, lograr un buen resultado en el Camp Nou, supondría un paso más para recuperar esa confianza.



El equipo de Javi Calleja se muestra mucho más sólido a domicilio, ya que les favorece no tener que llevar el peso del partido y suelen aprovechar mejor el espacio en el campo rival.



Tanto es así que el equipo amarillo solo ha perdido dos de los diez partidos como visitante de la temporada en las tres competiciones que disputa, aunque, por el contrario, los castellonenses suman ya una década sin ganar en el Camp Npu, uno de los campos que más se les resiste.



El equipo mantiene las bajas de Bruno Soriano y Javi Fuego, ambos en periodo de recuperación de sus lesiones de larga duración y, tras el encuentro de la Liga Europa disputado el jueves por la noche en Glasgow, será necesario esperar hasta el último momento para ver el estado de los jugadores.



Futbolistas como Carlos Bacca o Álvaro González acabaron tocados, por lo que habrá que ver su situación, aunque el técnico Javier Calleja ya decidió preservar a futbolistas como Sergio Asenjo, Víctor Ruiz, Santi Cazorla, Samu Chukweze o Gerard Moreno, entre otros.



Todo ello hace pensar en un once formado por Sergio Asenjo en la portería, con una defensa con Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz o Funes Mori y Jaume Costa.



En el centro del campo estará Santi Cáseres como pivote, acompañado por Manu Trigueros y Santi Cazorla como volantes y con Pablo Fornals de enlace, mientras que en la delantera jugarán Gerard Moreno y Toko Ekambi o Nicola Sansone, sin descartar las opciones de Chukweze.