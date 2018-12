EFE

Tras recuperar el liderato de LaLiga Santander la pasada jornada, el Barcelona se pondrá de nuevo a prueba este sábado (20:45 horas) en el derbi ante el Espanyol, uno de los más exigentes de los últimos años.



Los blanquiazules encadenan tres derrotas en el campeonato, pero se mantienen en la parte alta de la tabla. Además, el partido sigue siendo muy esperado, tanto por la afición perica como por sus futbolistas, que confían en reafirmar su buenas sensaciones y asentarse de forma más sólida en la clasificación.



Y es que el Espanyol se ha mostrado especialmente fuerte en su estadio esta temporada. Los de Rubi únicamente han perdido una vez en el RCDE Stadium (1-3 ante el Girona). El resto de compromisos se han saldado con victorias.



Tras dar descanso a muchos de sus titulares en el partido de Copa del Rey ante la Cultura Leonesa, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, podrá sacar un once de garantías en el RCDE Stadium.



Arthur, Luis Suárez y Samper se han entrenado los últimos días con el grupo y podrían recibir el alta tras el entrenamiento de esta tarde. Los dos primeros podrían, además, entrar en el once titular.



De ser así, no es descartable que Valverde apueste por utilizar el 4-3-3, con Dembélé de nuevo como titular en un tridente ofensivo con Messi como piedra angular y al que regresaría Suárez tras superar sus molestias en la rodilla.



Son baja por lesión Sergi Roberto, Malcom Felipe de Oliveira, Samuel Umtiti, que se encuentra en Catar recuperándose de sus problemas en el cartílago de la pierna izquierda, y Rafinha Alcántara, recientemente intervenido de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

⚽ Entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova con Arthur y Suárez. También entrenan Iñaki Peña, Miranda y Riqui Puig del @FCBarcelonaB 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/Ss9UR5u2rO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 7, 2018





Pese a liderar de nuevo el campeonato tras ganar al Villarreal en el Camp Nou (2-0), el Barça sigue arrojando serias dudas en su juego.



También el Espanyol, que ha recuperado algo de autoestima tras eliminar al Cádiz en la Copa, pero que viene de acumular sendos tropiezos contra el Sevilla, Girona y Getafe.



El derbi, en cualquier caso, siempre es un partido especial, donde poco importa el estado previo de ambos equipos. Todos saldrán dispuestos a mostrar su mejor versión, conscientes de la importancia del encuentro para sus seguidores.



Aunque Rubi', dará la lista de convocados el mismo sábado, tanto el central brasileño Naldo como el delantero Sergio García han superado sus lesiones en los isquiotibiales y están disponibles. No obstante, no parece que ninguno de los dos vaya a salir de inicio.



Alineaciones probables:



Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Mario Hermoso, Dídac Vilà; Darder, Marc Roca, Granero; Hernán Pérez, Piatti y Borja Iglesias.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Rakitic, Messi, Dembélé y Luis Suárez.



Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño).



Estadio: RCDE Stadium.