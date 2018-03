Bale toma el mando del Madrid y con doblete da victoria ante Las Palmas

GOAL

Victoria cómoda y plácida del Real Madrid antes de la siempre complicada visita a Turín para medirse con la Juventus en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Debido a semejante salida, la convocatoria no sorprendió con las ausencias de pesos pesados como Sergio Ramos, Isco –que cuajó una grandísima actuación con España- y, la más importante, Cristiano Ronaldo. Con la liga estando sentenciada, la pelea por la segunda plaza es el único objetivo en el campeonato regular, y los menos habituales fueron muy eficaces ante una UD Las Palmas que se desinfló al recibir el segundo tanto. Bale se echó al equipo a la espalda ante la ausencia del ahora mejor jugador del mundo y anotó un doblete, uno desde el punto fatídico, además de llevar la voz cantante en la línea ofensiva del equipo de Zidane. Benzema anotó de penalti. Nacho se retiró lesionado en la primera mitad.

Comenzó avisando muy pronto el futbolista galés. Enseguida se vieron sus intenciones nada más comenzar después de que anotara un gol que sería posteriormente anulado por posición antirreglamentaria. El equilibrio se hizo latente con el paso de los minutos y las ocasiones, sin llegar a ser excesivamente peligrosas salvo una ocasión de Asensio que atajó el guardameta de la UD Las Palmas. El primer tanto llegó en el minuto 26 tras una genialidad absoluta de Luka Modric con un pase entre líneas para romper la presión canaria y aprovechar la velocidad de Gareth Bale. El galés se plantó solo ante Chichizola y no perdonó con un remate potente cruzado con su pierna buena.

En los minutos posteriores ocurrirían diversas acciones que pondrían en jaque al Real Madrid y al cuadro isleño. Primero, en la celebración del tanto merengue, Nacho acudió al banquillo sintiendo molestias. Esto produjo que el defensa tuviera que ser sustituido en un momento crucial de la temporada y cuando más se le necesita en la Casa Blanca. Escasos segundos más tarde, Calleri cometió un penalti clarísimo sobre Lucas Vázquez después de asestarle una patada por detrás sin posibilidad de jugar el balón. Benzema se dispuso al lanzamiento y, muy ajustado al palo derecho, aumentó la ventaja en el marcador. A partir de ahí, los de Paco Jémez se vinieron abajo, y ni siquiera con el cambio de esquema para la segunda mitad hubo remedio a la debacle que se avecinaba.

Nada más comenzar la segunda parte, transcurridos escasos seis minutos, Ximo Navarro llegó tarde ante un remate de Gareth Bale. El juego peligroso claro no tuvo excusa para el colegiado, que volvió a señalar el punto de penalti. Esta vez fue el galés quien siguió la máxima del ‘yo me lo guiso, yo me lo como’ y puso el 0-3 en el marcador. A partir de este momento, Zidane optó por retirar a Luka Modric y Casemiro del césped en vistas a la vista del martes y dio entrada a Kovacic y Marcos Llorente. El dominio blanco se fue haciendo más notable, aunque el cuadro canario continuaba disponiendo de alguna que otra ocasión. Chichizola fue quien, en varias ocasiones, evitó una goleada mayor. La más brillante fue una estirada a bocajarro para evitar el doblete de Benzema.

Con el resultado de 0-3 a favor del Real Madrid se llegó al final del partido y los tres puntos viajan a la capital para meter presión a un Atlético de Madrid que, de no ganar su encuentro ante el Deportivo de La Coruña, podría perder la segunda posición en el derbi con los blancos el próximo domingo. Las Palmas, sin embargo, se aleja de la posibilidad de la permanencia. Un objetivo que, a siete puntos del Levante, parece inalcanzable. Su duelo contra los granotas en la siguiente jornada se torna de vital importancia para seguir soñando.