Atlético de Madrid 0-0 Real Betis: Atleti y Betis no logran pasar del empate

¡El @Atleti suma 8⃣ jornadas SEGUIDAS sin encajar gol en casa en #LaLigaSantander! ✋



⛔ 3-0 vs Las Palmas

⛔ 1-0 vs Valencia

⛔ 2-0 vs Athletic

⛔ 4-0 vs Leganés

⛔ 3-0 vs Celta

⛔ 1-0 vs Dépor

⛔ 3-0 vs Levante

⛔ 0-0 vs Real Betis pic.twitter.com/R85aKdmakN