Athletic Club 1-1 Celta de Vigo: Brais Méndez se roba un punto de Bilbao

GOAL

San Mamés acogía un interesante duelo en la zona media de la tabla entre el Athletic y el Celta. Ambos equipos querían apurar sus opciones de engancharse a lucha por Europa. En los locales, Ziganda dio descanso a Aduriz aunque la gran novedad estaba en el banquillo con la vuelta de Iker Muniain a una convocatoria.

Los locales comenzaron con más entusiasmo y crearon numerosas ocasiones de gol. El la fuerza del Athletic se impuso al juego de toque del Celta, que no encontraba la manera de controlar la posesión. Los rojiblancos pudieron marcar en el minuto 8 tras una buena jugada colectiva que Raúl García finalizó con un forzado remate que salió lamiendo el palo. El media punta volvió a aparecer con un remate desviado e inspiró a San José que provocó la primera parada Sergio.

CON MESSI EN DUDA, EL INVICTO DEL BARCELONA SE PONE A PRUEBA EN SEVILLA

El Celta estaba desconocido y no encontraba la manera de imponer su juego. El Athletic si llegaba con facilidad al área contraria y a la media hora de juego provocó un penalti de Jonny sobre Williams que no consideró el colegiado Del Cerro Grande. El árbitro amonestó además al delantero, que no podía creer la decisión del trencilla. Poco después, un buen taconazo del propio Williams fue finalizado por Raúl García con un remate cruzado que se perdió fuera. La superioridad del Athletic no tuvo el premio del gol y el marcador no se movió al descanso.

El final del #AthleticCelta... 🔥



91' - Gol de Brais Méndez ⚽

92' - Paradón de Kepa 🙌

93' - Gol anulado del Celta 🏹 pic.twitter.com/3aWcuRwzuX — LaLiga (@LaLiga) March 31, 2018



En el inicio de la segunda mitad, los leones siguieron insistiendo y esta vez tuvieron más suerte. Unai Núñez abrió el marcador en el minuto 55 tras aprovechar un rechazo dentro del área. Raúl García había rematado de cabeza al poste y el central del Athletic aprovechó el rebote para marcar su primer gol en primera división.

Tras adelantarse en el marcador el Athletic siguió buscando el gol y Williams siguió incordiando a la defensa rival. En otra cabalgada suya pidió otro penalti, que tampoco le señalaron. La jugada siguiente pudo suponer el empate del Celta tras un desafortunado despeje de Iñigo Martínez hacia su portería que tuvo que despejar Kepa con una gran parada. Maxi Gómez también dispuso de una gran oportunidad pero su potente cabezazo dentro del área salió fuera por poco.

ZIDANE SACA LAS GARRAS POR ISCO: "ES DEL MADRID Y SE VA A QUEDAR AQUÍ"

Los últimos acercamientos celestes pusieron nerviosa a la zaga del Athletic, que fue reculando y concediendo ocasiones. En el minuto 90 el Celta lograría empatar tras una gran jugada de Mallo culminada por Brais Méndez. Los gallegos aún tendrían tiempo de llevarse la victoria con un chutazo de Hugo Mallo desde fuera del área pero su potente remate se estrelló en el poste tras un meritorio desvío de Kepa.

Al final empate y reparo de puntos que deja a ambos equipos lejos de la séptima plaza. Los celestes siguen a 4 puntos del Girona y el Athletic a 8.