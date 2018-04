Andrés Iniesta anuncia entre lágrimas su marcha del Barcelona

EFE

El capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, anunció este viernes que abandonará el club catalán a la finalización de esta temporada, notificación que realizó entre lágrimas en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva arropado por sus compañeros y por el presidente del club, Josep Maria Bartomeu.



"Es una decisión muy meditada, valorada y pensada por mí y con mi familia. Entiendo que después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo, para mí el mejor equipo del mundo. Por exigencia y siendo honesto, entiendo que mi etapa acaba este año. No podría darle lo mejor de mí en lo físico y mental", dijo el jugador con lágrimas en los ojos y ante una sala de prensa repleta.



En sus primeras declaraciones, el jugador aún no ha comunicado que cuando concluya la Liga (al Barça le quedan cinco partidos para finalizarla) y el Mundial de Rusia, emprenderá la aventura de la Liga china, aunque ese parece el destino final.



Visiblemente emocionado, Iniesta, que dentro de un mes cumplirá 34 años, anuncia que pone fin a 22 años de relación con el único equipo en el que ha jugado como profesional y con el que ha alcanzado 31 títulos, a la espera de que este fin de semana pueda añadir una Liga, si el Barça es capaz de sacar un punto en Riazor.



La sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí se llenó como nunca para escuchar la decisión del capitán del primer equipo. Además de directivos, jugadores y medios de comunicación, la familia al completo del jugador manchego presenciaron el acto.



En la primera fila, junto a Bartomeu y el técnico Ernesto Valverde, se situaron los padres, hermana, cuñado y mujer del internacional español, así como sus tres hijos.



El argentino Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez se ausentaron de la comparecencia debido a cuestiones personales y, según el club, asistirán al acto de homenaje protocolario que se organizará dentro de unas semanas.

Tienes el agradecimiento infinito de los barcelonistas y de todo el mundo del fútbol. Lo de hoy no es una despedida, es un hasta pronto #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/cIzcSyTxyz — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) April 27, 2018



Empezó Iniesta su discurso nervioso, con la voz entrecortada, dejando claro que, de seguir en el primer equipo, sería para sentirse "útil", algo que, en su opinión, no lo puede asegurar en las próximas temporadas.



"Siento que en el futuro más cercano no podría dar lo mejor de mí a nivel físico y mental en el club", admitió Iniesta, quien agregó que no se perdonaría "vivir una situación incómoda" en el club que le ha dado "todo".



Cerró Iniesta su discurso inicial repartiendo elogios para el club y La Masia -"porque lo que soy hoy como jugador y persona en gran parte ha sido por ellos", dijo- y se acordó también de sus compañeros que "son los que me hacen ser mejor cada día".

Iniesta: "Haber jugado junto a Messi todos estos años es único y mágico".#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/gvWN1iTPGu — LaLiga (@LaLiga) April 27, 2018



"También a mis padres y a mi hermana, que hace 22 años venimos en un coche y hoy están aquí conmigo. 22 años después estoy aquí con la persona más maravillosa que he encontrado en mi vida y que me hace feliz tantos días, que es mi mujer y que nos hemos regalado estos 3 tesoros", recordó entre sollozos.



Ya en el turno de preguntas, Andrés se mostró algo más tranquilo y amplió los motivos de su decisión. Apuntó que al termino de la presente temporada decidirá el equipo en el que jugará la próxima temporada, si bien descartó completamente seguir en el fútbol europeo.



"Hay cosas por hablar y por cerrar. Lo único que sé es que nunca competiría contra mi club, por lo tanto todos los escenarios que no sean europa pueden ser", añadió.

Iniesta de mi vida

Iniesta del fútbol

Iniesta eterno

Iniesta infinito



¡Te echaremos de menos, @andresiniesta8! 😍#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/2fMwlW0HuD — LaLiga (@LaLiga) April 27, 2018



Iniesta relató que ha hablado con compañeros, el presidente, el entrenador y miembros de la directiva para "transmitirles que en los últimos meses quería llevar los tiempos de mi vida e intentar ser lo más honesto posible conmigo mismo y el club".



En este sentido, insistió que no hay marcha atrás y recordó que si no está para dar "lo mejor" en su club "no sería feliz" jugando al fútbol.



"En unos días cumpliré 34 años. Me he dejado el alma y creo que llega el momento. Sé cómo estoy y entiendo que de aquí en adelante, por motivos de ley de vida, todo iba a costar algo más. Nunca me sentiría feliz si no doy lo mejor cómo ha sido hasta ahora. Se abrirán otras ilusiones y retos e intentaré ser igual de feliz", afirmó.

Andrés, lo sabías estando en Barcelona y lo debes continuar sabiendo allá dónde vayas, aquí siempre tendrás tu ficha 😉 pic.twitter.com/toEtKVnXRT — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) April 27, 2018



Sobre el futuro del Barcelona sin él, el jugador de Fuentealbilla se mostró convencido de que el primer equipo seguirá jugando "bien" y "ganando títulos" y consideró que sus compañeros "están capacitados para continuar con este legado".



Iniesta no mira más allá de levantar la Liga y de su nueva etapa futbolística aunque, preguntado por si en un futuro le gustaría regresar al Barcelona, no escondió que en el futuro le gustaría transmitir lo que ha aprendido como jugador azulgrana.



El acto, que duró unos 45 minutos, acabó con Iniesta refiriéndose a cómo le gustaría que le recordaran en un futuro. Y no lo dudó: "Quiero ser recordado como un gran futbolista y una gran persona".