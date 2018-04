Alavés 0-1 Atlético de Madrid: Gameiro rescató los 3 puntos

EFE



El equipo Diego Simeone tuvo el mando de un encuentro en el que debutaron en la Liga los dos porteros, el argentino Axel Werner y Antonio Sivera, aunque el valenciano se tuvo que retirar lesionado tras golpearse la clavícula con un poste.



Precisamente su sustituto, Fernando Pacheco, consiguió detener un penalti a Fernando Torres con 0-0 en el marcador, aunque no logró hacer lo mismo con el que lanzó Gameiro unos minutos después, ambos cometidos por el ghanés Wakaso Mubarak.



Los de Diego Simeone mantienen la segunda plaza del campeonato y se centran en la vuelta de la Liga Europa, el jueves ante el Arsenal, choque que condicionó una alineación en la que, de salida, no estuvieron ni Diego Godín, ni Antoine Oblak.



El conjunto colchonero se hizo con el mando del encuentro desde los primeros instantes del partido, mientras el plantel albiazul, bien posicionado, intentaba salir al contraataque con velocidad, aunque ninguno de los tuvo ocasiones claras.



Fue en el minuto 15, cuando Munir se plantó mano a mano con el debutante Axel Werner, pero Lucas Hernández llegó con velocidad para arrebatar al balón al delantero hispano-marroquí antes de que éste chutase, en una acción en la que la grada vasca reclamó penalti, tras caer al suelo el futbolista babazorro.



El partido estaba abierto y seguidamente fue Fernando Torres el que pudo adelantar a su equipo al encarar al otro portero debutante, Antonio Sivera, pero, Víctor Laguardia protegió la espalda del meta para salvar el 0-1.



Otra de las ocasiones claras estuvo en las botas de Thomas Partey que con un lanzamiento de falta directa, rozó la escuadra derecha del guardameta alavesista en el minuto 17.



Fueron los momentos con mayor actividad en ambas áreas, pues el encuentro entró en un momento de letargo en el que el Alavés pudo encadenar varias acciones positivas y rondar los dominios de la zaga colchonera.



Munir buscó la sorpresa con un disparo de falta desde el vértice del área rojiblanca, pero su zurdazo lo atrapó Werner, bien colocado en su portería.



Torres lo volvió a intentar al rematar de espuela un saque de esquina botado por Koke en el 38, pero el balón se fue por encima del travesaño de Sivera.



La más clara de la primera mitad estuvo en las botas de Diego Costa que, al filo del descanso, recogió un pase caído del cielo por Stefan Savic y casi sin espacio logró rematar por abajo, pero se encontró con un seguro Antonio Sivera que despejó de puños.



Tras el paso por vestuarios el guión del envite no cambió en exceso. Diego Simeone seguía apostando por la línea de tres centrales y los carrileros sueltos, mientras el Alavés buscaba la velocidad en sus salidas trenzadas que no encontraron rematador en dos llegadas claras del equipo local.



Con el paso de los minutos el Atlético embotelló a los albiazules y en el minuto 59 una jugada personal de Vitolo acabó con un potente disparó que se encontró con un acertado Antonio Sivera, que como consecuencia del esfuerzo se golpeó contra el poste y tuvo que ser sustituido por Fernando Pacheco.



El sueco John Guidetti tuvo una de las mejores ocasiones de su equipo en el 65, con un fuerte disparo desde la frontal que obligó a Axel Werner a enviar a córner con una buena estirada por abajo.



Cinco minuto después, Wakaso cometió penalti sobre Vitolo, pero Fernando Pacheco, recién ingresado en el terreno de juego, detuvo el lanzamiento de Fernando Torres y puso en pie a Mendizorroza que coreó el nombre del pacense.



A pesar de la oportunidad perdida, los rojiblancos continuaron con el mando del partido en su poder y llegaron con mayor peligro hasta que Wakaso cometió un segundo penalti por mano dentro del área, en el minuto 77.



En esta ocasión, fue Kevin Gameiro el lanzador desde los once metros y el francés logró batir por el centro a Fernando Pacheco, para adelantar al Atlético de Madrid.



El Alavés quería el empate y Alfonso Pedraza estuvo muy cerca de lograrlo, después caracolear dentro del área, pero el extremo babazorro cruzó demasiado su disparo, tras una jugada en la se reclamó penalti por mano de un jugador rojiblanco.



El Atlético no se conformó con el 0-1 y buscó ampliar la renta con un jugada larga que estuvo cerca de concluir con éxito Vitolo, con un testarazo que repelió Pacheco en el 84.



El Alavés respondió con un remate en carrera de Ibai Gómez que llegó desde atrás y sorprendió a la zaga colchonera y su guardameta, pero el disparo del vizcaíno se marchó fuera rozando el larguero.



El equipo de Abelardo lo intentó hasta el pitido final, pero ni Tomás Pina ni Ibai Gómez lograron dirigir a puerta sus disparos en las últimas jugadas del choque.