Vinicius Júnior debutó con el Madrid Castilla

EFE



Vinicius, de 18 años, es una de las apuestas de futuro del Real Madrid, que ha hecho una gran inversión para ficharlo del Flamengo, con el que llevaba jugados 49 partidos en la Primera División de Brasil.



El joven jugador brasileño realizó la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid a las órdenes de Julen Lopetegui, pero la idea del técnico vasco es que tenga minutos y, cuando no vaya con la primera plantilla, que juegue con el filial.



En su debut con el Castilla, Vinicius intentó demostrar atrevimiento y nada más comenzar el partido con Las Palmas Atlético, en el primer balón que tocó, lanzó un disparo desde fuera del área que atrapó Josep.



En la primera parte no tuvo mucho protagonismo y no participó en los dos goles de su equipo, pero en la segunda se soltó e intentó hacer filigranas y regates casi imposibles ante varios rivales. Esas acciones le valieron los aplausos de la afición madridista, que también le despidió cariñosamente cuando fue sustituido a los 73 minutos.