Vidal siente que se merecía estar en el "mejor equipo del mundo"

Arturo Vidal ha ofrecido una entrevista a Sport donde se ha mostrado ambicioso, recalcando que ha llegado al Barcelona "a ganarlo todo" y que se "ganó al derecho a estar en el mejor equipo del mundo".

"Vine a ganarlo todo, vine a seguir dejando bien el nombre de Chile y a disfrutar del mejor fútbol", ha comentado.

El Barcelona no es un paso más tras haber jugado en el Bayern o la Juventus, es el "salto al mejor equipo del mundo": "No, esto es el salto al mejor equipo del mundo. Creo que me gané el derecho a estar acá, espero disfrutarlo al máximo, ganar, ganar todo lo que hay y cumplir el sueño de ganar la Champions".

¿Qué significa la Champions para Vidal?: "Es mi objetivo, mi sueño, y espero ganarla con el Barcelona".

A sus 31 años, ¿le sorprendió que el Barça le quisiera?: "(Piensa) No sé, no sé si no me lo esperaba porque estaba en el Bayern, estaba haciendo bien las cosas. Siempre, todos los años, y cuando se terminaban los campeonatos se nombraban muchos equipos y yo sabía que si las cosas salían bien y seguía jugando al primer nivel, podía llegar a pasar cualquier cosa".

"La competencia es muy buena y es muy fuerte este año, hay muchos jugadores con mucha calidad. La competencia va a ser dura, pero estamos preparados para eso".

¿Suficiente para ganarlo todo? "Sí, creo que el equipo está para ganarlo todo".

Se le pregunta por el partido con la Roma, ya que el año pasado parecía que también había equipo. "No sé lo que pasó, no estaba acá, fue un partido raro, todo el mundo se sorprendió, pero más de eso no puedo ver. No estaba acá, pero se vio raro. Fue algo increíble lo que pasó".

¿Con Arturo Vidal en el campo es impensable que pueda suceder algo así? (dado que se recriminó falta de actitud): "Claro, no sé si hubiese pasado, pero lo que sí espero es que, estando yo acá, no pase nunca".

Firmó por tres años: "Nunca miro al futuro, siempre voy al día a día, pero estoy trabajando de la mejor forma para estar estos tres años y ojalá puedan ser muchos más".

No solo está olvidada la lesión, se siente fuerte: "Sí, me siento muy fuerte, claro que tengo que ir adaptándome y conociendo mucho más a mis compañeros".