Umtiti quiere renovar con el Barcelona

Samuel Umtiti habló por primera vez con claridad a la hora de abordar el tema de su posible renovación por el Barcelona. El central francés tiene un contrato hasta el 30 de junio de 2021, aunque la cláusula de rescisión de 60 millones de euros se antoja baja.

Gooooooool del @fcbarcelona_es, gooooooooool de @SamUmtiti que de cabeza y tras un tiro de esquina pone el segundo del local #BarçaValencia



“Está claro que quiero renovar por el Barcelona y espero estar en el equipo la próxima temporada. Estoy en un club que me ha permitido realizar mi sueño. Hoy tengo contrato en vigor y para que yo me vaya deben dar un patada, a no ser que yo decida irme", confesó el galo en L'Équipe.

A pesar de todo, Umtiti recordó que todavía está en proceso de negociación con el Barça. "El club quiere que yo renueve mi contrato, aunque luego las negociaciones son las negociaciones. Necesitan su tiempo”, dijo.